Ghost of Yōtei avrà Legends: il multiplayer gratis arriva nel 2026
Sucker Punch conferma il ritorno della modalità co-op con missioni a due giocatori e sfide survival fino a quattro, senza costi aggiuntivi.
Sucker Punch ha annunciato che Ghost of Yōtei riceverà una modalità multiplayer gratuita Legends nel 2026.
La rivelazione è arrivata durante la Gamescom Opening Night Live 2025, insieme a un nuovo trailer della storia in vista del lancio di ottobre. Legends è una modalità cooperativa già introdotta nel precedente capitolo, Ghost of Tsushima.
In Ghost of Yōtei Legends i giocatori potranno affrontare missioni storia per due partecipanti e scontri sopravvivenza per quattro, il tutto senza costi aggiuntivi per chi possiede il gioco base.
Questa versione includerà quattro classi giocabili e sfide contro versioni demoniache e giganti dei membri degli Yōtei Six, affiancati da nuovi tipi di nemici.
Sul PlayStation Blog sono state inoltre pubblicate le concept art dedicate a ciascun boss, già disponibili per la visione.
Ghost of Yōtei uscirà il 2 ottobre 2025, in esclusiva per PS5 e PS5 Pro, ed è ambientato oltre 300 anni dopo gli eventi del primo capitolo.
In questo seguito indiretto, i giocatori esploreranno le terre che circondano il Monte Yōtei nei panni della protagonista Atsu, determinata a dare la caccia ai responsabili della morte della sua famiglia.
Sono già disponibili i preordini di Ghost of Yōtei, insieme al bundle dedicato per PS5. Per chi volesse mettere le mani sull’esclusivo controller, è possibile acquistare anche il DualSense a tema Ghost of Yōtei.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.