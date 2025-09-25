Forza Horizon 6 annunciato: ambientazione Giappone, uscita 2026

• Forza Horizon 6 è stato annunciato ufficialmente, nonostante sia stato rivelato in anticipo da Microsoft

• Il prossimo capitolo sarà ambientato in Giappone

• Arriverà nel 2026

Playground Games ha annunciato ufficialmente che il prossimo capitolo della serie Forza Horizon sarà ambientato in Giappone e sarà lanciato nel 2026 per Xbox e PC.

Forza Horizon 6 è stato presentato durante l'Xbox Tokyo Game Show 2025 di oggi con un breve trailer cinematico che mostra le targhe e le location dei precedenti capitoli prima di rivelare finalmente il Giappone come ambientazione del prossimo gioco.

Purtroppo, il video è durato solo un minuto, quindi non possiamo ricavare molto dall'annuncio. Tuttavia, il Monte Fuji fa la sua apparizione, suggerendo che il punto di riferimento sarà uno sfondo per una delle piste di gara del gioco.

Microsoft ha annunciato accidentalmente Forza Horizon 6 in un post Instagram sull'account ufficiale Forza Horizon prima dell'evento, con la didascalia "L'Horizon Festival si sta dirigendo in Giappone. In arrivo nel 2026", quindi l'annuncio non è stata una sorpresa totale per alcuni.

In un nuovo post su Xbox Wire, il direttore artistico Don Arceta e la consulente culturale Kyoko Yamashita hanno discusso della nuova ambientazione giapponese e di come sarà riflessa nel gioco.

"Da molto tempo, il Giappone è stato in cima alla lista dei desideri dei fan di Horizon, quindi siamo entusiasti di portare finalmente questa location tanto richiesta ai giocatori di Forza Horizon 6", ha detto Arceta. "Il Giappone ha una cultura così unica - dalle auto, alla musica, alla moda - che lo rendono perfetto per la prossima ambientazione di Horizon. Come per qualsiasi titolo Horizon, vogliamo assicurarci di rendere giustizia al paese in termini di rappresentazione autentica e giocabilità del mondo aperto di Horizon - e ora è il momento giusto per realizzarlo pienamente per i giocatori."

Gli sviluppatori non sono riusciti ad addentrarsi nei dettagli più fini, ma hanno confermato che i giocatori si dirigeranno verso "ambienti sia naturali che urbani" in Forza Horizon 6.

"Dalle luci al neon e dai grattacieli di Tokyo City - uno dei nostri ambienti più dettagliati e stratificati fino ad oggi - alla serenità e alla bellezza naturale delle aree rurali e montane del Giappone, pensiamo che i giocatori rimarranno colpiti dal mondo aperto del Giappone che abbiamo costruito", ha spiegato Arceta.

"E mentre non stiamo necessariamente cercando di ricreare il Giappone e i suoi ambienti identicamente, il nostro obiettivo è sempre stato quello di catturare l'essenza culturale unica del paese e presentarla nel modo più Horizon possibile."

