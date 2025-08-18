Football Manager 26 debutta con Unity e licenza ufficiale della Premier League

Sega e Sports Interactive hanno svelato il primo sguardo a Football Manager 26, mostrando il gioco in esecuzione sul motore Unity.

Dopo la cancellazione di Football Manager 25, la serie calcistica è tornata a sorpresa con l’annuncio di Football Manager 26, presentato in un breve trailer che anticipa un “Match Day first look” in arrivo a breve.

Il filmato alterna scene live-action dedicate all’esperienza del giorno partita, realizzate grazie alla licenza ufficiale della Premier League, con le prime sequenze renderizzate sul motore Unity. Tuttavia, viene specificato che si tratta di «immagini di gioco non definitive».

Football Manager 26 | GUESS WHO'S BACK | #FM26 - YouTube Watch On

In un comunicato stampa, Sega ha dichiarato: «FM26 promette di accompagnare i giocatori in un viaggio per definire il proprio destino calcistico, con l’esperienza di Football Manager più immersiva e graficamente ricca mai realizzata. Il potenziale narrativo viene ridefinito portando i giocatori ancora più vicini al cuore del gioco più bello del mondo».

È stato inoltre aperto un sito ufficiale, che ospita il trailer di annuncio e il messaggio: «Back. Better. Building for the season ahead. FM26 Match Day First Look. Coming Soon».

Al momento non è stata annunciata una data d’uscita, ma Sega aveva già rivelato, in una presentazione interna delle vendite, l’intenzione di pubblicare FM26 nell’autunno 2025.

Non sorprende quindi che i fan della serie abbiano accolto con entusiasmo l’annuncio, come dimostrano le numerose reazioni al post su X/Twitter, ora che è arrivata la conferma che FM26 non è stato cancellato, a differenza di FM25.

Football Manager 25, infatti, era stato cancellato lo scorso febbraio dopo due rinvii, con Sports Interactive che aveva dichiarato: «Non ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati». All’epoca, lo studio aveva spiegato di non poter pubblicare il gioco nello stato in cui si trovava e di voler «spostare il nostro focus sul prossimo capitolo».