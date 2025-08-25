Final Fantasy XIV perde una mod storica

In seguito a una “inchiesta legale”, uno degli strumenti di terze parti più popolari per Final Fantasy 14 è stato chiuso, scatenando la rabbia della community.

Il tool in questione è Mare Synchronos, un plug-in che permetteva agli utenti di sincronizzare e visualizzare le mod degli altri giocatori in-game, come personalizzazioni dei personaggi, acconciature, abiti e molto altro. Con oltre 20.000 utenti, era diventato uno dei mod più diffusi all’interno della community.

Il modding in Final Fantasy 14 è sempre stato contro i termini di servizio del gioco, anche se la regola non scritta nella community è che non bisogna pubblicizzare l’uso delle mod per evitare il rischio di ban. Stavolta, però, Square Enix è intervenuta direttamente.

Il creatore del progetto ha annunciato la chiusura su Discord (messaggio poi condiviso su Reddit), dichiarando: «Vedo il sole calare, la giornata finisce. Con il cuore pesante, devo annunciare la fine di Mare Synchronos per come lo conoscete. Ho ricevuto un’inchiesta legale riguardo al progetto. Dopo aver valutato le opzioni con i miei legali, ho deciso di chiuderlo» (via GamesRadar).

Con effetto immediato, il modder ha bloccato le registrazioni per il download, chiuso i bot, rimosso i repository di client, server e API, oltre ad aver interrotto gli abbonamenti su Patreon/Ko-Fi.

La decisione ha fatto infuriare soprattutto la parte di community legata al roleplay, che faceva largo uso di Mare. «Square Enix che se la prende con la sua fanbase più strana è una strategia audace, vediamo se pagherà», ha scritto un utente su Reddit. Un altro ha commentato: «La gente dice che Mare era solo per gli ERPers, ed è vero che molti lo usavano così. Ma per me era un modo per far apparire il mio personaggio come volevo che i miei amici lo vedessero: tonalità di pelle più varie, colori dei capelli migliori, modifiche facciali e dell’altezza… Mare dava vita al mio personaggio».

La chiusura ha avuto un impatto immediato anche su Steam, dove Final Fantasy 14 è stato review-bombed, passando a recensioni “Miste” con tantissimi commenti arrabbiati contro Square Enix. «Non ho mai usato mod, ma non mi dava fastidio che gli altri lo facessero. Ora Square ha deciso di togliere questa possibilità e io non tornerò. Se vogliono bruciare il loro gioco, affari loro», ha scritto un giocatore. Un altro ha aggiunto: «RIP Moon [Mare Synchronos], ho cancellato l’abbonamento che pagavo da anni. Senza Moon, per me non ne vale la pena».