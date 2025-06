Final Fantasy 16: come gira su Xbox Series X in modalità prestazioni?

Nonostante l’attesa durata due anni, la versione Xbox Series X di Final Fantasy 16 non ha convinto gli esperti, soprattutto per via delle sue prestazioni tecniche in modalità performance. Come evidenziato da Digital Foundry, il port soffre di risoluzione ridotta, dettagli grafici compromessi e una resa generale inferiore rispetto alla versione PS5.

Secondo l’analisi, in modalità performance il gioco gira a 720p su Xbox Series X, contro i 1080p della controparte PS5, pur mantenendo un frame rate più stabile sui 60 FPS. Tuttavia, anche su PS5 la fluidità resta altalenante (tra 45 e 60 FPS). Le cutscene, invece, si fermano a 30 FPS su tutte le piattaforme.

Oltre alla risoluzione, Digital Foundry segnala anche problemi evidenti nel rendering della vegetazione, con alberi e cespugli che su Xbox risultano rotti o incompleti, e una qualità globale dell’immagine più morbida.

Queste criticità arrivano in un momento in cui Square Enix sta abbandonando la strategia delle esclusive, dopo le vendite inferiori alle attese di Final Fantasy 7 Rebirth e dello stesso Final Fantasy 16. Con l’annuncio dell’arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade anche su Xbox e Nintendo Switch 2, il passaggio al multipiattaforma sembra ormai avviato. Ma la qualità dei port sarà fondamentale per riconquistare la fiducia degli utenti.