Ex dirigenti Ubisoft condannati per molestie: pene sospese per tre manager coinvolti

Thomas François, Serge Hascoët e Guillaume Patrux – ex alti dirigenti di Ubisoft – sono stati condannati per molestie sessuali e psicologiche. Le pene, tutte sospese, arrivano dopo un processo che ha evidenziato una cultura tossica diffusa negli uffici parigini dell'azienda.

Come riportato dal Guardian, il procedimento ha portato alla luce testimonianze schiaccianti: l’ambiente di lavoro nella sede di Montreuil veniva descritto da molti come dominato da bullismo sistemico e sessismo. François, ex vicepresidente dei servizi editoriali e creativi, ha ricevuto una condanna sospesa a tre anni di carcere e una multa da 30.000 euro per molestie sessuali, psicologiche e un tentato abuso. Ha lasciato Ubisoft nel 2020 dopo le prime accuse pubbliche.

Hascoët, ex Chief Creative Officer e figura chiave nelle decisioni editoriali del publisher, è stato condannato per molestie psicologiche e complicità in molestie sessuali: 18 mesi con pena sospesa e una multa da 45.000 euro. Anche lui si era dimesso nel 2020.

Infine, Guillaume Patrux, ex game designer, è stato condannato a 12 mesi sospesi e una sanzione di 10.000 euro per molestie psicologiche.

Maude Beckers, avvocata delle parti civili, ha definito la sentenza «una decisione molto importante per oggi e per il futuro». Ha sottolineato come questo processo segni uno spartiacque: "Quando c'è una gestione tossica, i manager devono essere ritenuti responsabili. I datori di lavoro non possono più far finta di nulla."

Le condanne arrivano dopo un'indagine durata un anno e gli arresti del 2023. I tre imputati hanno sempre negato ogni accusa.