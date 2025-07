Elden Ring: Nightreign ottiene la modalità per 2 giocatori, ecco quando arriverà

Le nuvole si diradano e i cieli si aprono questa settimana: Elden Ring: Nightreign sta per ricevere una delle funzionalità più richieste dai giocatori, ovvero le spedizioni in coppia, previste nell’aggiornamento di questa settimana.

L’annuncio è arrivato tramite l’account ufficiale X / Twitter di Elden Ring, che ha confermato l’arrivo dell’update il 30 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC. La nuova modalità permetterà finalmente a gruppi di due giocatori di mettersi in coda per una partita, senza essere costretti ad accogliere un terzo partecipante casuale.

In origine, una modalità duo non era nei piani per Nightreign, ma in seguito ai feedback ricevuti, FromSoftware aveva confermato che tale funzione sarebbe stata introdotta dopo il lancio.

On July 30, 2025, take on Night's terrors as two kindred souls.Duo Expeditions will be added in patch 1.02 of #ELDENRING #NIGHTREIGN. pic.twitter.com/0JlELoqg0CJuly 25, 2025

Al momento non sono stati forniti dettagli su come Nightreign verrà bilanciato per supportare una squadra composta da due giocatori. Dopo il lancio, tuttavia, le spedizioni in solitaria erano state rese più accessibili grazie a una patch che riduceva la salute dei nemici, aumentava l'acquisizione di rune e introduceva potenziamenti specifici per i giocatori singoli. È probabile, quindi, che le spedizioni in coppia rappresentino una via di mezzo tra le esperienze in solitaria e quelle a squadra completa.

Le spedizioni in duo non sono però l’unica novità in arrivo con l’aggiornamento di questa settimana. I giocatori potranno contare anche su miglioramenti alla qualità della vita. In un post successivo, l’account ufficiale X / Twitter di Elden Ring ha confermato una revisione importante del sistema di gestione dei Relitti, che permetterà ora di ordinarli e cercarli in modo molto più dettagliato.

Infine, FromSoftware ha annunciato l’arrivo di un nuovo ciclo di boss Sovrani dell’Oscurità Eterna, versioni ancora più difficili degli attuali Signori della Notte. Questi boss, disponibili dal 31 luglio.