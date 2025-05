Elden Ring Nightreign: guida su come sbloccare le classi della Duchessa e Rediviva

Nel vasto mondo di Elden Ring Nightreign, i giocatori sono inizialmente accolti con sei personaggi, ma c’è più da scoprire! Alcuni protagonisti sono nascosti, pronti per essere sbloccati, e tra questi ci sono la Duchessa e la Rediviva, due figure misteriose che richiedono alcuni passaggi specifici per essere aggiunte alla lista dei Crepuscolari selezionabili. Ecco come fare.

(Image credit: Elden Ring Nightreign)

Sbloccare la Duchessa: Il Primo Passo verso i Personaggi Segreti

La Duchessa è uno dei personaggi nascosti, ed è il primo che potete sbloccare nel gioco. La procedura per ottenerla è piuttosto semplice, ma richiede di seguire un percorso preciso.

Completare il Tutorial: Prima di tutto, dovete terminare la fase di tutorial e accedere al cuore del gioco.

Ottenere l’Orologio da Tasca: La Duchessa viene sbloccata tramite il Vecchio orologio da tasca, un oggetto che non viene dato al termine di una battaglia, ma può essere ottenuto anche dopo una sconfitta. La sua acquisizione è casuale, ma non preoccupatevi, prima o poi lo troverete.

Consegna alla Tavola Rotonda: Una volta che avete l’orologio, dirigetevi alla Tavola Rotonda e cercate la figura misteriosa con il mantello bianco. Interagite con lei e, selezionando l’opzione giusta, le consegnerete l’orologio.

Dopo questa interazione, la Duchessa si aggiungerà ai personaggi giocabili, con abilità che variano rispetto ai protagonisti iniziali.

(Image credit: Elden Ring Nightreign)

Rediviva: La Sfida per il Secondo Personaggio Segreto

Una volta che la Duchessa è stata ottenuta, si sblocca il percorso per il secondo personaggio segreto, la Rediviva. Ma non sarà una passeggiata: dovrete ottenere un’altra reliquia per attivare la missione.

Sbloccare la Cornice Profanata: Recatevi al Bazaar per acquistare la Cornice Profanata per 1.500 unità di Buio, una valuta che accumulerete durante il gioco. Non è necessario vincere ogni battaglia per ottenere Buio, basta proseguire normalmente.

Interagire con il Fantasma: Una volta ottenuta la Cornice Profanata, troverete un fantasma nella stanza con libri e quadri. Parlate con lui per essere trasportati in un’arena dove vi aspetta una lotta familiare, quella del tutorial.

Sconfiggere i Nemici: In questa arena, dovrete affrontare una serie di nemici, tra cui il boss che avete già incontrato nel tutorial. Il trucco per vincere è eliminare prima la testa di zucca, poi lo scheletro, e infine il guerriero. Ogni nemico ha attacchi a distanza, quindi prendete tempo per eliminarli in quest'ordine per evitare danni letali.

Consiglio per la Battaglia: Se volete un vantaggio, usate Occhio di Ferro, un personaggio che sfrutta attacchi a distanza. Questo vi permetterà di stare al sicuro e infliggere danni da lontano.

Dopo aver sconfitto il boss, tornerete alla Tavola Rotonda e la Rediviva sarà finalmente disponibile per essere giocata.