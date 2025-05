Elden Ring Nightreign: guida a come ottenere tutte le skin segrete

In Elden Ring Nightreign, una delle caratteristiche più entusiasmanti è la possibilità di personalizzare l'aspetto del protagonista con una vasta gamma di skin. Alcune di queste sono davvero particolari, ispirate ai giochi più amati di FromSoftware, come Dark Souls e Bloodborne. In questa guida, vi spieghiamo passo dopo passo come ottenere tutte le skin segrete nel gioco, comprese quelle ispirate ai classici di FromSoftware.

Elden Ring Nightreign - Come attivare il Guardaroba

Per modificare l'aspetto del Crepuscolare, il primo passo fondamentale è sbloccare il Guardaroba. Questo oggetto, disponibile nella Rocca della Tavola Rotonda, diventerà il centro di tutte le personalizzazioni estetiche. Per farlo, dovrete affrontare e abbattere i due Signori della Notte, i boss principali che segnano la fine delle prime missioni del gioco.

Elden Ring Nightreign - Come sbloccare tutte le skin

Una volta che avrete accesso al Guardaroba, il prossimo passo sarà sbloccare le skin. Ogni Crepuscolare può avere fino a quattro skin, ma quelle legate a Dark Souls e Bloodborne sono le più rare e richiedono particolari condizioni per essere ottenute. Queste skin possono essere acquistate utilizzando i punti Buio, una risorsa che accumulerete durante le vostre avventure. Sebbene siano relativamente economiche (7.500 punti Buio), altre varianti, come quelle Alba e Oscurità, sono più costose, richiedendo rispettivamente 14.000 e 35.000 punti Buio.

Elden Ring Nightreign - Elenco delle skin più rare

Ecco un elenco delle skin più particolari che potrete ottenere nel gioco:

Yuria di Londor (Dark Souls 3 - Giustiziere)

Kirk, il Cavaliere di Spine (Dark Souls - Giustiziere)

Araldo di Smeraldo (Dark Souls 2 - Reclusa)

Armatura di Karla (Dark Souls 3 - Reclusa)

Armatura della Vecchia Strega (Dark Souls 3 - Rediviva)

Sorella Friede (Dark Souls 3 Ashes of Ariandel - Rediviva)

Cavaliere di Alva (Dark Souls 3 - Guardiano)

Cavaliere di Faraam (Dark Souls 2 - Selvaggio)

Artorias (Dark Souls - Selvaggio)

Havel (Dark Souls - Predone)

Wraith (Dark Souls - Duchessa)

Vigore dell’Abisso (Dark Souls 3 - Duchessa)

Cacciatore di Yharnam (Bloodborne - Occhio di Ferro)

Armatura di Drang (Dark Souls 3 - Occhio di Ferro)

Solaire (Dark Souls - Guardiano)

Cavaliere di Drangleic (Dark Souls 2 - Guardiano)

Ogni skin ha il suo fascino e la sua storia, e le skin ispirate a Dark Souls e Bloodborne sono davvero la ciliegina sulla torta per i fan della saga di FromSoftware. Sbloccarle richiederà tempo e impegno, ma la ricompensa estetica è sicuramente valida per ogni Crepuscolare.