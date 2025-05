Elden Ring Nightreign: FromSoftware riflette su una funzione molto richiesta, in arrivo subito dopo il lancio?

Elden Ring Nightreign è stato progettato fin dall'inizio per essere giocato in squadre da tre giocatori, ma secondo quanto confermato dal direttore Junya Ishizaki a IGN, il supporto ai duo non sarà presente al lancio del gioco, previsto per il 30 maggio. Tuttavia, FromSoftware sta valutando seriamente di introdurre la modalità a due giocatori in un aggiornamento futuro.

Ishizaki ha spiegato che l’assenza di questa opzione è stata “una svista durante lo sviluppo”, scusandosi con chi sperava di affrontare l’avventura con un solo compagno. “Abbiamo messo tutto il nostro impegno nel rendere l’esperienza giocabile anche in solitaria, compatibilmente con le nuove regole e i nuovi sistemi, e così abbiamo trascurato la possibilità di giocare in due”, ha dichiarato.

In precedenza, il team aveva giustificato questa scelta come “una decisione di bilanciamento”, piuttosto che una vera scelta progettuale. Visto l’approccio di FromSoftware nel modificare e ottimizzare la difficoltà dei propri titoli anche dopo l’uscita, è probabile che una modalità per due giocatori venga introdotta tramite patch se la community ne mostrerà l’interesse.

Per chi sperava di vivere l’avventura con un solo amico – senza dover coinvolgere un terzo compagno – non resta che attendere aggiornamenti dopo il lancio. Elden Ring Nightreign sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.