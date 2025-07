Brutte notizie per i fan di Dying Light: The Beast, il nuovo capitolo con protagonista Kyle Crane, è stato rinviato al 19 settembre 2025. Originariamente previsto per il 22 agosto, il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC con qualche settimana di ritardo.

La decisione è stata comunicata da Techland tramite un post sul blog ufficiale: “Il nostro obiettivo è sempre stato realizzare il miglior Dying Light di sempre. Con appena quattro settimane in più, possiamo rifinire quei dettagli finali che fanno la differenza tra un gioco buono e uno eccezionale.”

Il team ha evidenziato le aree su cui sta lavorando: bilanciamento del gameplay, chiarezza dell’interfaccia, miglioramento della fisica, animazioni e cutscene più curate, oltre a ultimi ritocchi generali.

Nonostante il rinvio, una demo sarà giocabile a Gamescom 2025, dove i visitatori potranno esplorare Castor Woods, la nuova ambientazione open world.

Durante un’anteprima recente, il game director Nathan Lemaire ha svelato che il sistema di smembramenti sarà molto più dettagliato e realistico: “Vogliamo un mondo che sembri credibile, anche nell’impatto fisico delle armi. Abbiamo aumentato gli effetti di gore rendendoli più precisi e coerenti con l’arma usata.”

L’attesa per il ritorno di Crane si allunga, ma promette un’esperienza ancora più brutale e rifinita.