Il protagonista originale di Dying Light, Kyle Crane, tornerà in Dying Light: The Beast, ma per scoprire il perché sarà necessario giocare. Lo ha confermato Tymon Smektała, Franchise Director di Techland, durante un’intervista con TechRadar Gaming al Summer Game Fest 2025.

Smektała ha dichiarato che uno degli obiettivi principali del gioco è rispondere a "una serie di domande rimaste aperte", tra cui proprio il destino di Kyle, il cui arco narrativo sembrava concluso dopo i due possibili finali di Dying Light: The Following (morte o trasformazione completa).

“Vogliamo chiarire tutto ciò che riguarda Kyle,” ha spiegato Smektała. “Ci sarà una continuità con gli eventi precedenti, ma anche uno sguardo verso il futuro del personaggio.”

Proprio per mantenere una linea narrativa canonica, The Beast non avrà finali ramificati: tutto è stato pensato per integrare perfettamente la storia all’interno della timeline ufficiale della saga.

Inoltre, il gioco includerà scene post-crediti in stile MCU che anticiperanno sviluppi futuri dell’universo di Dying Light.

Dying Light: The Beast uscirà il 22 agosto 2025 su PS5, Xbox Series X/S e PC. Inizialmente concepito come DLC di Stay Human, è poi diventato un titolo standalone.