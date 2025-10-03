DualSense God of War 20° Anniversario: preordini e prezzo

• Sony ha presentato un nuovo controller DualSense in edizione limitata

• Celebra il 20° anniversario di God of War, con un design semplice ma d'impatto ispirato a Kratos

• I preordini iniziano il 3 ottobre su PlayStation Direct e altri rivenditori

Nota della redazione: Ora sappiamo che il controller sarà lanciato il 23 ottobre 2025, come rivelato dopo la pubblicazione originale di questo articolo.

Subito dopo il secondo controller DualSense in edizione limitata Astro Bot ora disponibile, Sony ha svelato un nuovo controller in edizione limitata ispirato a Kratos per ampliare ulteriormente la gamma DualSense.

Il controller DualSense in edizione limitata per il 20° anniversario di God of War sarà disponibile per il preordine su PlayStation Direct e altri rivenditori partecipanti il 3 ottobre, ma la data di lancio non è stata ancora completamente comunicata.

- Con i preordini che iniziano domani, segui la mia copertura live dei preordini del controller per il 20° anniversario di God of War qui

Presentato durante la presentazione State of Play del 24 settembre, è immediatamente riconoscibile come un controller ispirato a God of War con il caratteristico tatuaggio rosso di Kratos su uno sfondo bianco-grigio chiaro, con altri elementi di entrambi i colori sulle levette analogiche e sui pulsanti direzionali.

Ancient Greece ➡️ Nine Realms ➡️ your living roomIntroducing the DualSense Controller – God of War 20th Anniversary Limited Edition Ω Pre-order Oct 3: https://t.co/9XWig3dKQY pic.twitter.com/8yzayr2QjQSeptember 24, 2025

Come alcuni lettori abituali avranno capito, sono un grande sostenitore del controller wireless DualSense. È un controller eccellente in qualsiasi forma o design, dato il suo ottimo design simmetrico ergonomico, le funzioni, i pulsanti e le prestazioni. Gli stessi lettori ricorderanno anche che sono un grande collezionista di controller, quindi cercherò di assicurarmi anche questo quando inizieranno i preordini, soprattutto perché è ispirato a una serie che amo.

Sappiamo che costerà 84,99 euro secondo il post ufficiale del blog PlayStation, ma non sappiamo ancora esattamente dove acquistarlo.

La pagina DualSense di PlayStation Direct deve essere la tua prima scelta, quindi ho incluso un link utile qui sotto, insieme ad alcuni dei migliori link ad altri rivenditori che probabilmente parteciperanno.

A essere onesti, penso che questo sia un controller in edizione limitata piuttosto sobrio da parte di Sony. Sono un collezionista, quindi sarò tentato, ovviamente, ma sembra che sia solo qualche pennellata di vernice rossa diversa dal controller DualSense bianco standard. Di conseguenza, è un design che potrebbe renderlo adatto solo ai fan più accaniti - ma comunque sia, continuerò a seguire le disponibilità.

Ricorda, se vuoi questo controller, i preordini partono il 3 ottobre, quindi ricordati di tornare qui.

Comprerai il DualSense in edizione limitata per il 20° anniversario di God of War? Faccelo sapere nei commenti!