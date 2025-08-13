Dragon Age Remastered si farà? Abbiamo una risposta

Una remaster dei primi tre capitoli di Dragon Age era stata proposta da BioWare a EA, ma il progetto è stato rifiutato perché l’editore sarebbe “contrario alle remaster”.

In un’intervista al canale YouTube MrMattyPlays, l’ex produttore esecutivo di Dragon Age, Mark Darrah, ha parlato dell’ultimo capitolo uscito lo scorso anno, Dragon Age: The Veilguard, e della sua accoglienza contrastante.

Ora che BioWare ha spostato tutte le risorse su Mass Effect 5, Darrah ha dichiarato di non sapere come potrebbe nascere un nuovo Dragon Age e di ritenere che lo studio dovrebbe invece rimasterizzare i primi tre giochi, a partire da Origins.

L’ex responsabile del franchise ha rivelato che l’idea era stata presentata a EA con il titolo provvisorio di Champions Trilogy, ma poi respinta.

“Penso sinceramente che dovrebbero farlo - non credo lo faranno, ma dovrebbero - una remaster dei primi tre Dragon Age. Una delle cose che avevamo proposto, anche se in maniera piuttosto soft, quindi ‘proposta’ è una parola grossa, era di riposizionare retroattivamente i primi giochi come se fossero una trilogia, chiamarla Champions Trilogy, con questi eroi più grandi della vita… magari come primo passo. Li migliori graficamente, li ripubblichi - probabilmente una remaster, non un remake - vedi come va e magari prosegui da lì.”

Darrah ha poi sottolineato una curiosa analogia tra Dragon Age e Mass Effect: entrambe le serie hanno una trilogia molto apprezzata seguita da un quarto capitolo accolto meno bene.

“Sono curioso di vedere… in un certo senso contorto, i franchise di Mass Effect e Dragon Age sono in situazioni simili. Entrambi hanno una trilogia ben accolta e poi un quarto gioco meno apprezzato. Sarà interessante vedere cosa farà Mass Effect con Mass Effect 5 - come si inserirà Andromeda in tutto questo?”

Sebbene EA non sia stata propensa a rimasterizzare i giochi di Dragon Age, nel 2021 ha pubblicato la Mass Effect Legendary Edition, raccolta che includeva i primi tre capitoli della serie.

Secondo Mark Darrah, EA favorisce Mass Effect rispetto a Dragon Age perché punta al “successo mainstream”.

“Il problema di Dragon Age, detto in modo gentile, è che EA vuole il successo mainstream ed è difficile – o almeno lo è stato storicamente – per le persone dell’azienda, soprattutto quelle provenienti dal settore sportivo, guardare a un gioco come Dragon Age: Origins, super nerd, non molto attraente visivamente, e dire ‘questo è un gioco mainstream’.”

Darrah ha spiegato che, mentre con Mass Effect EA riesce a intravedere questo potenziale, con Dragon Age non lo percepisce.

“C’è sempre stata molta difficoltà con loro, c’è sempre stata una spinta perché Dragon Age fosse più mainstream, più accessibile. Quindi ha sempre subito questa pressione a essere qualcosa di diverso o, nel caso di Inquisition, una reazione a quella pressione.”

L’ex produttore ha aggiunto:

“Storicamente EA è stata - e non so perché, anche se lo hanno detto pubblicamente - in qualche modo contraria alle remaster. Non so davvero il motivo, ed è strano che un’azienda quotata in borsa sembri contraria a incassare soldi facili, ma sembra che lo siano. E questo è parte del problema.”

Darrah ha proseguito spiegando che un’ulteriore difficoltà è che una remaster di Dragon Age sarebbe «in una certa misura, inspiegabilmente più difficile» da realizzare rispetto a Mass Effect, poiché i tre giochi sono stati sviluppati con motori grafici diversi.

L’idea per la prima versione di Dragon Age 4 - prima del reboot multiplayer e della trasformazione in Veilguard - era quella di utilizzare nuovamente il Frostbite Engine, trovare uno studio specializzato in modding e pagare per realizzare un remake di Dragon Age: Origins.

“C’erano molte proposte su come portare avanti Dragon Age: Origins. E a seconda di cosa fai, con una remaster in un certo senso ti ritrovi Dragon Age 2 ‘gratis’, mentre con un remake no.”

Tuttavia, lavorare con un motore così datato avrebbe rappresentato un’impresa complessa: secondo Darrah, BioWare avrebbe dovuto occuparsi della remaster internamente.

“Gli studi gestiscono le proprie finanze, e in una certa misura la posizione di EA era probabilmente ‘certo, vai pure e fallo, ma con i fondi che hai già’. E noi non potevamo farlo con i fondi che avevamo, perché stavamo già lavorando ad altre cose.”

A gennaio, BioWare ha annunciato una riduzione del personale, trasferendo un numero non precisato di sviluppatori ad altri team interni a EA, mentre altri si sarebbero concentrati esclusivamente sul prossimo Mass Effect.

Attualmente, un team centrale di BioWare è al lavoro su Mass Effect 5. Come conseguenza di questi cambiamenti, diversi veterani storici di BioWare e di Dragon Age sono stati licenziati.