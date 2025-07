Donkey Kong Bananza ha il team di Mario Odyssey dietro le quinte

Nintendo ha svelato altri dettagli sul team creativo dietro Donkey Kong Bananza, in uscita il 17 luglio su Nintendo Switch 2. Tra i nomi coinvolti spicca Kenta Motokura, già regista di Super Mario Odyssey, che ricoprirà il ruolo di produttore in questo nuovo titolo.

La regia è invece affidata a Kazuya Takahashi, entrato in Nintendo nel 2020 e con esperienze precedenti nel genere open world. In un’intervista rilasciata a IGN, Takahashi ha rivelato che molti sviluppatori di Odyssey sono coinvolti anche in Bananza, motivo per cui si noteranno alcune somiglianze narrative tra i due giochi.

“Molti membri del team hanno lavorato anche a Super Mario Odyssey, quindi ci sono somiglianze nel modo in cui si costruisce l’universo narrativo e i personaggi,” ha spiegato Takahashi. “Ma vogliamo lasciare al giocatore il piacere di scoprirle da sé.”

Uno degli aspetti più discussi riguarda Pauline, che in Donkey Kong Bananza appare come una tredicenne, dopo essere stata mostrata come adulta in Odyssey. Takahashi ha risposto in modo criptico:

“Il motivo per cui Pauline ha 13 anni è qualcosa che speriamo i giocatori comincino a intuire da soli, man mano che avanzano nel gioco.”

Durante l’ultimo showcase, Nintendo ha confermato che Pauline affiancherà Donkey Kong in questa nuova avventura.