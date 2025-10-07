DLC Valley of Memory di Assassin's Creed Mirage: lancio a novembre

• Il DLC gratuito di Assassin's Creed Mirage, Valley of Memory, è stato rivelato e arriverà il 18 novembre

• L'espansione aggiunge nuovi contenuti narrativi e si svolge prima del finale di Mirage

• Verranno aggiunti nuovi miglioramenti al gioco, tra cui la possibilità di salto manuale, missioni rigiocabili e altro ancora

Ubisoft ha rivelato i dettagli dell'ultima espansione narrativa di Assassin's Creed Mirage, Valley of Memory, un DLC gratuito in arrivo il mese prossimo.

Valley of Memory arriverà il 18 novembre 2025, giusto in tempo per il secondo anniversario del gioco, e offrirà fino a sei ore di nuovi contenuti narrativi che si svolgono prima del finale di Mirage.

"Valley of Memory inizia quando Basim scopre che suo padre, a lungo creduto perduto, potrebbe essere ancora vivo ad AlUla", spiega Ubisoft nel post di annuncio. "Basim decide di intraprendere un viaggio per verificare se le voci sono vere, solo per scoprire che la valle di AlUla è minacciata da una pericolosa banda di banditi e suo padre è scomparso."

Con le nuove missioni narrative arriva anche una nuova regione e mappa da esplorare, oltre a ulteriori obiettivi di assassinio, missioni secondarie, contratti, e Basim può ora suonare anche l'oud in alcune location una volta che i giocatori trovano gli spartiti musicali attraverso missioni di parkour.

Parlando di parkour, il DLC arriverà con una serie di miglioramenti importanti, tra cui nuove funzionalità di gameplay che "rafforzeranno l'esperienza parkour" con una funzione di salto manuale, che può essere attivata nelle impostazioni.

[ESRB] Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory Reveal Stream - YouTube Watch On

Verrà aggiunto anche un nuovo schema di controllo insieme al salto manuale, e i giocatori potranno personalizzare le espulsioni laterali e posteriori, che in precedenza potevano essere eseguite solo quando Basim aveva un punto di atterraggio o una presa chiari.

Tutte le missioni black box e i contratti in Mirage e Valley of Memory diventeranno rigiocabili dopo che i giocatori le completano una volta e saranno accessibili attraverso le "Sequenze Animus". Ogni missione rigiocabile offrirà anche nuove sfide che sbloccheranno ricompense esclusive nel gioco.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Una nuova abilità chiamata Ingegnere 2 è stata aggiunta all'albero delle abilità di Basim che gli consente di equipaggiare tutte le modifiche di livello ai suoi strumenti, mentre una nuova modifica di livello 3 è stata aggiunta a tutti gli strumenti.

Infine, i giocatori possono anche aspettarsi due nuovi livelli di difficoltà personalizzabili. Maggiori dettagli sono previsti nelle note della patch del prossimo aggiornamento.

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie, recensioni e opinioni nel tuo feed. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui!

E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni, unboxing in formato video, e ricevere aggiornamenti regolari da noi anche su WhatsApp.