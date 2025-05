Death Stranding diventa un anime: Hideo Kojima conferma il progetto in parallelo al film live-action

In una recente intervista concessa a Vogue Japan, Hideo Kojima ha parlato della sua visione per il futuro del franchise Death Stranding, confermando ufficialmente che è in lavorazione anche un adattamento anime, oltre al già annunciato film live-action prodotto da A24.

“Sto attualmente lavorando con A24 a un film live-action di Death Stranding”, ha dichiarato Kojima, spiegando di voler creare una versione della storia pensata esclusivamente per il linguaggio cinematografico, abbastanza ambiziosa da poter concorrere a festival come Cannes o Venezia.

Kojima ha poi aggiunto: “Stiamo anche lavorando a un adattamento anime”, segnando così la prima conferma ufficiale del progetto, dopo le dichiarazioni generiche rilasciate nel 2024 a Variety, in cui il creatore aveva anticipato l’espansione del brand verso film, anime e serie TV.

Il film sarà scritto e diretto da Michael Sarnoski, regista di A Quiet Place: Day One, mentre la scelta di A24, nota per film come Everything Everywhere All At Once, Midsommar, Uncut Gems e Lady Bird, è stata motivata dal desiderio di evitare una “costosa produzione d’azione da blockbuster”, puntando invece su un’opera più autoriale e d’impatto visivo.

La seconda fase di Death Stranding, secondo Kojima, passerà quindi per una strategia crossmediale che mira a rafforzare l’IP ben oltre il solo videogioco.