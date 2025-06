Death Stranding 2 era “troppo amato”: Kojima lo ha reso più divisivo

In una recente intervista concessa a Rolling Stone, Woodkid (nome d’arte di Yoann Lemoine), compositore di Death Stranding 2: On The Beach, ha rivelato un curioso retroscena sul processo creativo di Hideo Kojima. Secondo quanto raccontato, il celebre game designer avrebbe modificato parti della sceneggiatura e cambiato eventi cruciali del gioco dopo i primi test, perché i feedback dei giocatori erano troppo positivi.

"Abbiamo un problema", mi ha detto Kojima. "I test stanno andando troppo bene. Piace troppo. Questo significa che qualcosa non va." ha raccontato Woodkid. Kojima temeva che la sua opera fosse diventata troppo convenzionale, e quindi non abbastanza divisiva da provocare vere reazioni emotive.

"Se piace a tutti, è mainstream. È qualcosa di già digerito. Io voglio che le persone imparino ad amare qualcosa che inizialmente non gradivano, solo così si crea un vero legame." ha spiegato Kojima al compositore, spingendolo a rivedere anche il proprio approccio artistico.

Death Stranding 2: On The Beach uscirà il 26 giugno, in esclusiva su PlayStation 5. Secondo un’anteprima di VGC, alcuni segmenti del gameplay ricordano molto da vicino Metal Gear Solid, tra infiltrazioni stealth, fucili silenziati e salvataggi di prigionieri, in un mix che potrebbe unire il meglio delle due anime di Kojima.