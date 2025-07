Dead Take: il nuovo horror con le star di Baldur’s Gate 3 e Clair Obscur

Surgent Studios ha svelato Dead Take, un nuovo titolo horror che vede come protagonisti due volti ben noti ai fan dei videogiochi: Neil Newbon, celebre per il ruolo di Astarion in Baldur's Gate 3, e Ben Starr, interprete di Clive Rosfield in Final Fantasy 16 e Verso in Clair Obscur: Expedition 33.

Dopo Tales of Kenzera: Zau, uscito nel 2024 come primo progetto dello studio, Dead Take rappresenta la seconda produzione di Surgent Studios, questa volta supportata da Pocketpair Publishing, l’etichetta dei creatori di Palworld.

Il gioco, in arrivo su Steam nel 2025, è ambientato in una villa lussuosa e isolata sulle colline di Hollywood. Qui si snoda una trama psicologica incentrata sul potere e sulla corruzione nel mondo dello spettacolo, dove i giocatori vestiranno i panni di Chase Lowry (Newbon), impegnato nella ricerca di un amico scomparso, e di Vinny Monroe (Starr). Il gameplay mescolerà enigmi in stile escape room e montaggio di clip live-action, attraverso una misteriosa sala cinematografica interna al gioco.

Durante l’annuncio ufficiale è stato mostrato un trailer che ha svelato scorci di ambientazioni varie, tra cui un locale notturno e una passerella sul red carpet. È stata inoltre introdotta una terza figura enigmatica, chiamata Willie, apparentemente legata ai due protagonisti.

Il direttore creativo Abubakar Salim ha dichiarato che alcune delle storie più inquietanti vissute da lui e dai due attori hanno ispirato la nascita del progetto.

Dopo le difficoltà economiche legate al debutto con Zau, nonostante i buoni riscontri dalla critica, Dead Take rappresenta una tappa fondamentale per la sopravvivenza dello studio, così come per la nuova avventura editoriale di Pocketpair.

