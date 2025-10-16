Dead Space 4: il creatore vuole farlo, ma EA dice no

Glen Schofield, creatore di Dead Space, vuole realizzare Dead Space 4

Lo sviluppatore ha presentato idee a EA, ma l'editore le ha rifiutate

Aggiunge: "Il fatto che EA sia stata appena acquisita, penso sia un'opportunità. Sto già facendo telefonate"

Glen Schofield, creatore dell'originale Dead Space, ha espresso interesse nel realizzare un altro gioco della serie, rivelando che si è persino rivolto a EA con alcune idee, ma l'editore non è stato interessato.

Parlando in un'intervista con IGN al Gamescom Asia x Thailand Game Show, Schofield ha discusso del futuro della serie horror fantascientifica e condiviso il suo desiderio di realizzare Dead Space 4. Ha spiegato di aver presentato le sue idee a EA, ma di essere stato alla fine respinto.

"Mi sono rivolto a [EA] recentemente e mi hanno detto no, non siamo più interessati", ha detto Schofield. "Ho detto loro: posso riportare indietro il team di leadership. Ho bisogno dei modelli di EA Motive [il team dietro il remake di Dead Space] e posso farvi risparmiare da 30 a 40 milioni di dollari sull'idea che ho. E loro mi hanno risposto: 'no'."

Schofield ha lavorato come produttore esecutivo presso EA Redwood Shores nel 2008, dove ha contribuito a creare Dead Space, per poi passare a realizzare The Callisto Protocol presso la sua azienda, Striking Distance Studios, da lui fondata.

Ha lasciato Striking Distance Studios alla fine del 2023 dopo l'uscita del gioco ed è attualmente direttore presso Pinstripe Games. Lo sviluppatore non ha ancora annunciato nuovi giochi in lavorazione, ma Schofield sembra fiducioso che un giorno potrà lavorare a un altro gioco di Dead Space.

"Ho diverse idee con cui sono pronto ad andare avanti, e una di queste è Dead Space 4", ha detto Schofield. "Il fatto che EA sia stata appena acquisita, penso sia un'opportunità. Sto già facendo telefonate."

Schofield si riferisce alla recente acquisizione di EA da parte di un consorzio di investitori composto da PIF, Silver Lake e Affinity Partners per 55 miliardi di dollari. Ha continuato dicendo: "Vedremo. Non so dove sia la testa di EA in questo momento, non penso abbiano guadagnato con [il remake di Dead Space]. Dead Space deve essere adattato a diversi mezzi: film, serie TV, sarebbe fantastico."

"Ma sono più ottimista [dopo la vendita di EA], perché qualcuno di nuovo potrebbe acquistare [l'IP di Dead Space]."

