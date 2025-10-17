Dead Space 4: il creatore Glen Schofield vuole farlo, EA ha detto no

Il creatore di Dead Space Glen Schofield vuole realizzare Dead Space 4

Lo sviluppatore ha dichiarato di essersi rivolto a EA con delle proposte, ma EA ha rifiutato

Aggiunge: "Considerato che EA è appena stata acquisita, credo ci sia un'opportunità. Sto già facendo chiamate"

Glen Schofield, il creatore dell'originale Dead Space, ha espresso interesse nel realizzare un nuovo gioco di Dead Space, rivelando di essersi persino rivolto a EA con delle proposte, ma l'azienda non ha mostrato interesse.

In un'intervista con IGN al Gamescom Asia x Thailand Game Show, Schofield ha discusso il futuro della serie sci-fi horror e ha condiviso il suo desiderio di realizzare Dead Space 4. Ha spiegato di aver presentato le sue idee a EA, ma di essere stato respinto.

"Sono andato da [EA] di recente e mi hanno detto no, non ci interessa più", ha dichiarato Schofield. "Ho detto, posso riportare il team dirigente. Ho bisogno dei modelli da EA Motive [il team dietro il remake di Dead Space], e posso farvi risparmiare dai 30 ai 40 milioni di dollari sull'idea che ho. E loro hanno risposto 'no'."

Schofield ha lavorato come produttore esecutivo presso EA Redwood Shores nel 2008, dove ha contribuito a creare Dead Space, prima di passare a realizzare The Callisto Protocol nella sua azienda, Striking Distance Studios, da lui fondata.

Ha lasciato Striking Distance Studios a fine 2023 dopo l'uscita del gioco e attualmente è direttore presso Pinstripe Games. Lo sviluppatore non ha ancora annunciato giochi in lavorazione, ma Schofield sembra speranzoso di poter lavorare un giorno a un altro gioco di Dead Space.

"Ho diverse idee con cui sono pronto a partire, e una di queste è Dead Space 4", ha affermato Schofield. "Il fatto che EA sia stata appena acquistata, penso ci sia un'opportunità. Sto già facendo chiamate."

Schofield si riferisce alla recente acquisizione di EA da parte di un consorzio di investitori composto da PIF, Silver Lake e Affinity Partners per 55 miliardi di dollari. Ha continuato: "Vedremo. Non so quale sia la posizione di EA in questo momento, non credo abbiano guadagnato con [il remake di Dead Space]. Dead Space deve essere adattato a diversi media - film, serie TV, sarebbe fantastico."

"Ma sono più ottimista [dalla vendita di EA], perché qualcuno di nuovo potrebbe acquistare [l'IP di Dead Space]."

