Data di uscita della stagione 4.5 di Marvel Rivals e tutto quello che sappiamo finora

La stagione 4.5 di Marvel Rivals verrà lanciata la prossima settimana (10 ottobre), aggiungendo un nuovissimo eroe e rinnovando i livelli e le ricompense della modalità competitiva. Dato che la stagione in corso è in pieno svolgimento, abbiamo solo pochi dettagli concreti su cosa succederà dopo. Fortunatamente questo include anche chi è il nuovo Eroe.

Nella mia recensione di Marvel Rivals, ho elogiato l'enorme suite di eroi del gioco e la sorprendente quantità di profondità riscontrata provando ciascuno di essi. Con la stagione 4.5, è previsto l'aggiunta di un altro eroe e una revisione della roadmap. Dal suo lancio, Marvel Rivals è cambiato parecchio, aggiungendo modifiche intelligenti alla modalità competitiva e offrendo al contempo ai giocatori qualcosa su cui lavorare. Sono aggiornamenti costanti come questo che rendono Marvel Rivals una degna inclusione nella nostra lista dei migliori giochi per PC del 2025.

Ecco tutto quello che devi sapere sulla prossima stagione di Marvel Rivals, incluso quando finirà quella attuale e cosa aspettarti dal nuovo eroe che verrà aggiunto. Con l'avvicinarsi del giorno del rilascio, aggiornerò questa pagina con tutte le ultime notizie e informazioni.

Quando sarà la prossima stagione di Marvel Rivals?

La stagione 4.5 di Marvel Rivals verrà lanciata dopo il periodo di inattività previsto per il 10 ottobre 2025. Questo in base alla data di fine del Battle Pass nel gioco. È possibile che questo possa muoversi in qualche modo, anche se in passato era accurato. In genere, i tempi di inattività durano due ore, quindi prevedo che la prossima stagione verrà lanciata più o meno nei seguenti orari:

East Coast (US): 7AM ET

7AM ET West Coast (US): 4AM PT

4AM PT United Kingdom: 12AM BST

12AM BST Australia (Sydney): 9PM AEST

9PM AEST Japan (Tokyo): 8PM JST

Quando finisce l'attuale stagione di Marvel Rivals?

La quarta stagione di Marvel Rivals si concluderà il 10 ottobre alle 5:00 EDT / 2:00 PDT / 10:00 BST, per alcune ore di inattività prima del lancio della nuova stagione. Tieni d'occhio il sito ufficiale di Marvel Rivals per eventuali modifiche.

Nuove modifiche a Team Up nella stagione 4.5 di Marvel Rivals

La stagione 4.5 di Marvel Rivals introduce una serie di nuovi Team Up, rimuovendo quelli esistenti. Il primo nuovo aggiunge Hela e Namor, sbloccando potenti potenziamenti ai danni. Ecco cosa è cambiato:

Rinascita del Ragnarok: Hela - Thor (rimosso)

- Thor (rimosso) Carica Gamma: Hulk - Pantera Nera (nome rimosso)

- Pantera Nera (nome rimosso) Bestial Hunt : Punisher - Daredevil (nuovo)

: Punisher - Daredevil (nuovo) Deep Wrath: Hela - Namor (nuovo)

Ultimi cambiamenti di bilanciamento degli eroi di Marvel Rivals

Nel video Developer Vision che puoi vedere sopra, alcuni aggiornamenti generali del saldo applicati a Marvel Rivals insieme all'ultimo aggiornamento stagionale sono spiegati in dettaglio. Abbiamo raccolto i punti chiave nell'elenco seguente:

Equilibrio degli eroi (potenziamenti): Peni Parker, Thor, Blade, Magick, Moon Knight, Scarlet Witch, Winter Soldier, Invisible Woman, Jeff the Land Shark, Mantis, Ultron

Equilibrio degli eroi (nerf): Capitan America, Doctor Strange, Emma Frost, Black Panther, Psylocke, Squirrel Girl, Loki, Luna Snow

Marvel Rivals Daredevil

Daredevil: The Man Without Fear | Character Reveal | Marvel Rivals - YouTube Watch On

Daredevil è l'eroe principale che verrà aggiunto alla stagione 4.5 di Marvel Rivals. È un duellante che fa parte di un nuovo Team Up with The Punisher. La sua abilità Vista segna i nemici attraverso i muri e consente a Daredevil di correre verso i giocatori contrassegnati. Il suo Ultimate scatena la Bestia e qualsiasi nemico che guardi nella sua direzione sarà in preda alla paura. Dai un'occhiata alla ripartizione completa nel trailer incorporato sopra questa sezione.

Domande frequenti sulla prossima stagione di Marvel Rivals

Chi è stato l'ultimo eroe ad essere aggiunto a Marvel Rivals? Angela è stato l'ultimo eroe ad essere aggiunto a Marvel Rivals. È un'Avanguardia che usa una spada e una lancia per allontanare i nemici dalla loro squadra. Può fare squadra con Thor e il suo Ultimate crea una zona dorata in cui i nemici subiscono danni maggiori e vengono rallentati.

Chi saranno i prossimi personaggi in arrivo su Marvel Rivals? I giocatori possono aspettarsi Daredevil nella stagione 4.5. Al momento, questi sono gli unici Eroi annunciati per Marvel Rivals.

In che stagione si svolge Marvel Rivals? Marvel Rivals è attualmente alla quarta stagione. Tutto è iniziato il 12 settembre e dovrebbe protrarsi fino al 10 ottobre. Saremo poi nella Stagione 4.5.