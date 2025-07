Cyberpunk 2077 guida i giochi PlayStation Plus di luglio

Sony ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di luglio 2025. Il titolo di punta è Cyberpunk 2077, già disponibile da oggi, 9 luglio, per tutti gli abbonati su PS5.

Il 15 luglio verranno aggiunti altri giochi molto attesi, tra cui Banishers: Ghosts of New Eden, Bluey: The Videogame, Planet Zoo, Risk of Rain 2, Tropico 6 e New World: Aeternum. Il gioco Abiotic Factor invece arriverà il 22 luglio, lanciato direttamente all'interno del servizio.

Per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, a partire dal 15 luglio, si aggiungeranno al catalogo anche due classici storici per i fan della serie: Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4.

Nel frattempo, Sony ha confermato che non ha intenzione di seguire l’approccio di Microsoft riguardo l’aggiunta dei giochi first-party al day-one. Nick Maguire, vicepresidente dei servizi globali, ha dichiarato che la strategia attuale, che prevede l’inserimento dei grandi titoli dopo 12-18 mesi, si sta rivelando efficace per il modello della compagnia.