Cyberpunk 2077 è gratis su PS5 per gli abbonati PS Plus, ma non solo

Sony ha svelato i giochi in arrivo su PlayStation Plus nel corso di luglio, con Cyberpunk 2077 come punta di diamante, disponibile già da oggi per gli abbonati Extra e Premium. Il survival cooperativo Abiotic Factor arriverà invece il 22 luglio. Tutti gli altri titoli saranno accessibili dal 15 luglio, inclusi i classici Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4, riservati agli utenti Premium.

Oltre a Cyberpunk 2077 e Abiotic Factor, il servizio accoglierà giochi come Banishers: Ghosts of New Eden, Bluey: The Videogame, Planet Zoo, Risk of Rain 2, Tropico 6 e New World: Aeternum. I due titoli della saga Twisted Metal ampliano la collezione di giochi classici per chi cerca esperienze nostalgiche.

Nel frattempo, Nick Maguire, vicepresidente dei servizi globali di Sony, ha ribadito che Sony non intende inserire i propri titoli first-party su PlayStation Plus al day one. In un’intervista a Game File, ha affermato che la strategia dell’azienda si basa sul trovare “quattro o cinque titoli indipendenti in uscita simultanea” per arricchire un’offerta che punta invece a introdurre i grandi titoli dopo 12-18 mesi. Un approccio che, secondo lui, “funziona molto bene su tutta la piattaforma”.