Valve potrebbe lanciare una console Steam con GPU RDNA 4, mettendo pressione a Sony e Microsoft

Steam di Valve torna nuovamente al centro dell’attenzione, ma stavolta non per le indiscrezioni su un ipotetico Steam Deck 2, già smentite dall’azienda. A scatenare il dibattito è invece un nuovo rumor che suggerisce come il colosso del gaming stia consolidando la sua presenza nel settore hardware.

Secondo Wccftech, la fonte dell’indiscrezione è HandleDeck su X, rilanciata da un leaker spagnolo noto come extas1s, e indica che Valve starebbe sviluppando una nuova console Steam. Il dispositivo potrebbe integrare la GPU RDNA 4 Radeon RX 9070 di AMD, segnando una svolta rispetto alle precedenti e poco fortunate Steam Machines.

Se confermata, questa novità rappresenterebbe un cambiamento significativo, offrendo ai giocatori un’esperienza a metà tra console e PC, probabilmente grazie all’adozione dello SteamOS già impiegato su Steam Deck. Con PS5 e Xbox Series X che si basano su architettura RDNA 2, una macchina del genere potrebbe costituire una seria concorrenza per Sony e Microsoft.

Un ulteriore indizio arriva dalle voci su FSR 4, che potrebbe essere esclusivo delle GPU RDNA 4. Se così fosse, gli utenti in cerca delle migliori prestazioni grafiche potrebbero trovare questa nuova proposta particolarmente interessante rispetto all’hardware Nvidia.

L’indiscrezione nasce dal fatto che Valve starebbe sviluppando il supporto ai driver per la GPU RX 9070. Considerando la presunta collocazione di questa scheda nella fascia media, non sarebbe una possibilità troppo remota. Tuttavia, si tratta ancora di semplici voci e vanno interpretate con cautela. Con Steam Deck 2 che non arriverà presto, questa potrebbe essere la prossima grande mossa di Valve.

Una competizione in aumento?

Sony ha recentemente introdotto la PS5 Pro con un prezzo di 799,99 euro in Europa, una scelta che ha generato diverse critiche tra i giocatori, soprattutto a causa del costo elevato.

Molti fan ritengono che l'era della PS5 abbia offerto pochi titoli davvero innovativi rispetto alla vasta libreria della PS4. La presenza sempre più diffusa di remaster e remake di giochi relativamente recenti ha rafforzato questa percezione, portando alcuni a chiedersi se l’attuale generazione stia realmente offrendo esperienze inedite.

Una possibile console Steam potrebbe rappresentare un’alternativa interessante, garantendo l’accesso a una libreria di giochi più ampia tramite il catalogo di Steam, che include anche molte ex esclusive PlayStation ora disponibili su PC. Inoltre, si vocifera che alcuni titoli attesissimi, come GTA 6, potrebbero non raggiungere i 60 fps stabili su PS5, alimentando ulteriormente il dibattito sulle prestazioni della console.

Se una console Steam dovesse arrivare sul mercato con una CPU potente affiancata alla GPU AMD Radeon RX 9070, potrebbe diventare una seria concorrente della PS5, costringendo Sony a migliorare la propria offerta. Per questo motivo, molti appassionati sperano che queste indiscrezioni possano presto trasformarsi in realtà.