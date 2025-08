Clair Obscur: Expedition 33, il nuovo aggiornamento vi agevolerà dopo una sconfitta

Lo sviluppatore Sandfall Interactive ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Clair Obscur: Expedition 33, introducendo numerosi miglioramenti alla qualità della vita, tra cui l’attesissima opzione di Riprova Battaglia.

"Siamo SUPER entusiasti di portarvi la funzione di Riprova Battaglia in questo aggiornamento, una delle richieste più frequenti da parte della community!", si legge nelle note della patch Versione 1.4.0.

Grazie a questa nuova funzionalità, i giocatori non dovranno più ricaricare manualmente un salvataggio in caso di sconfitta: apparirà infatti una finestra pop-up che consentirà di ripetere lo scontro immediatamente.

L’aggiornamento introduce inoltre il Frame Generation e la bassa latenza su GPU compatibili NVIDIA e Intel, garantendo un gameplay più fluido e una riduzione del ritardo nei comandi. Il supporto all’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), invece, è ancora in fase di sviluppo: “Stiamo ancora lavorando per integrare il supporto a FSR, ma abbiamo bisogno di più tempo. Vi aggiorneremo con una futura patch”, ha spiegato Sandfall.

Tra le altre novità, il menu dei Pictos mostra ora in modo chiaro il costo in Lumina di ogni abilità, facilitando la pianificazione delle strategie in battaglia. È stata inoltre aggiunta una comoda funzione di autoplay per i dialoghi al di fuori delle cutscene, attivabile sia dalle impostazioni che durante le conversazioni.

L’aggiornamento include anche numerose correzioni di bug, miglioramenti visivi e altre ottimizzazioni. Le note complete della patch sono disponibili sul sito ufficiale.

Clair Obscur: Expedition 33 - Versione 1.4.0 Patch Note

DLSS e XeSS migliorati : aggiunto il supporto a Frame Generation e alla Modalità a bassa latenza per DLSS e XeSS (solo su GPU compatibili). Il risultato? Un gameplay più fluido e una riduzione significativa dell’input lag!

: aggiunto il supporto a e alla per e (solo su GPU compatibili). Il risultato? Un gameplay più fluido e una riduzione significativa dell’input lag! Riprova Battaglia : dopo una sconfitta, compare una nuova finestra pop-up che permette di ripetere rapidamente lo scontro senza dover ricaricare il salvataggio.

: dopo una sconfitta, compare una nuova finestra pop-up che permette di senza dover ricaricare il salvataggio. Costo in Lumina visibile : il menu dei Pictos mostra ora chiaramente il costo in Lumina di ogni abilità, facilitando la pianificazione strategica durante i combattimenti.

: il menu dei mostra ora chiaramente il di ogni abilità, facilitando la pianificazione strategica durante i combattimenti. Dialoghi in autoplay : introdotta una funzione opzionale di riproduzione automatica dei dialoghi al di fuori delle cutscene, attivabile sia dalle impostazioni che durante le conversazioni.

: introdotta una funzione opzionale di al di fuori delle cutscene, attivabile sia dalle impostazioni che durante le conversazioni. Controlli audio separati : le impostazioni audio consentono ora di regolare separatamente il volume delle fasi di esplorazione e di combattimento .

: le consentono ora di regolare separatamente il volume delle fasi di e di . Aggiunte icone ai Marchi di Lune per migliorarne la leggibilità e l’accessibilità per i giocatori daltonici.

per migliorarne la leggibilità e l’accessibilità per i giocatori daltonici. L’abilità "Trasferimento Termico" di Lune non garantirà più un turno extra se non sono soddisfatti i requisiti di consumo dei Marchi.

di Lune non garantirà più un turno extra se non sono soddisfatti i requisiti di consumo dei Marchi. I personaggi non otterranno più l’immortalità combinando i Pictos Seconda Possibilità , Dono Curativo e Morte Protettiva .

combinando i Pictos , e . Risolto un problema che causava la scomparsa del Rocher con il cristallo dopo il rientro alle Stone Wave Cliffs .

dopo il rientro alle . Risolto un bug che poteva teletrasportare i giocatori dietro il Monolite caricando un salvataggio.

caricando un salvataggio. I modificatori di gameplay non verranno più applicati automaticamente a un nuovo salvataggio se erano attivi su altri slot.

non verranno più applicati automaticamente a un nuovo salvataggio se erano attivi su altri slot. Risolto un problema che impediva al gruppo di comparire atterrando come Esquie , causando la perdita dei comandi.

, causando la perdita dei comandi. Sistemata la nebbia nella Flying Manor che oscurava lo schermo su Steam Deck.

che oscurava lo schermo su Steam Deck. Corretto un bug che faceva sparire i diari se il salvataggio veniva creato esattamente nel momento in cui veniva raccolto un diario.

se il salvataggio veniva creato esattamente nel momento in cui veniva raccolto un diario. I trofei "Expeditioner" e "Trailbreaker" ora si sbloccano correttamente se i personaggi raggiungono un livello superiore a 33 o 66 dopo una battaglia (verranno sbloccati automaticamente al caricamento del salvataggio).

e ora si sbloccano correttamente se i personaggi raggiungono un livello superiore a 33 o 66 dopo una battaglia (verranno sbloccati automaticamente al caricamento del salvataggio). I trofei "Connoisseur" e "Follow The Trail" ora si sbloccano correttamente dopo aver raccolto tutti gli oggetti richiesti, anche in salvataggi precedentemente affetti da bug.

e ora si sbloccano correttamente dopo aver raccolto tutti gli oggetti richiesti, anche in salvataggi precedentemente affetti da bug. Implementate numerose correzioni ambientali, ritocchi visivi e miglioramenti grafici su vari livelli per un’esperienza più immersiva.