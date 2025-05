Clair Obscur: Expedition 33 - Guida completa alla ricerca dei Gestral perduti

Nel vasto mondo di Expedition 33, creato da Sandfall Interactive, una delle missioni secondarie più intriganti riguarda la raccolta dei Gestral perduti. Questi frammenti misteriosi sono distribuiti su diverse aree del gioco, e il loro recupero è essenziale non solo per completare una parte significativa della storia, ma anche per ottenere bonus speciali che ampliano le capacità dei vostri personaggi. Inoltre, i Gestral sono legati a un meccanismo che consente di rompere un particolare tipo di roccia, una risorsa preziosa che vi permette di accedere ad altre ricompense esclusive.

Trovare tutti e 9 i Gestral non è semplice e richiede esplorazione, pazienza e l’uso di poteri speciali che si sbloccano solo più avanti nel gioco. Se siete giunti alla fine del secondo atto, sarete in grado di affrontare questa missione con maggiore facilità, ma se vi trovate ancora nei primi atti, dovrete aspettare per ottenere il trofeo. Preparatevi ad affrontare nuove sfide e a raccogliere queste preziose ricompense!

Gestral numero 1

(Image credit: Expedition 33)

Per recuperare il primo Gestral, dirigetevi verso l’ingresso dell’area in cui incontrerete Esquie. Lì, vi troverete vicino a un punto di riferimento facilmente individuabile. Osservate attentamente la zona circostante, dove il primo Gestral è situato, proprio accanto all’ingresso. La posizione è ben visibile, ma prestate attenzione agli altri dettagli del paesaggio circostante per non perdervi questo primo obiettivo importante.

Gestral numero 2

(Image credit: Expedition 33)

Dopo aver trovato il primo Gestral, dirigetevi verso una montagna che si trova di fronte a voi. Tuttavia, anziché salire direttamente, prendete il sentiero secondario sulla destra. Questo percorso vi porterà a una zona in cui incontrerete un nemico già conosciuto durante l'esplorazione di Acque Volanti. Continuate lungo la strada fino a raggiungere la posizione esatta, dove troverete il secondo Gestral. Prestate attenzione agli ostacoli lungo il cammino e non lasciatevi distrarre da eventuali combattimenti, poiché l’obiettivo principale è il Gestral perduto.

Gestral numero 3

(Image credit: Expedition 33)

Utilizzando il potere di Esquie che permette di nuotare nell'acqua, dirigetevi verso l'isola degli alberi bianchi. Qui troverete il terzo Gestral nella posizione esatta che vedete nell'immagine. Non sarà necessario affrontare nemici, ma solo seguire il percorso per arrivare all'area indicata, dove il Gestral vi aspetta.

Gestral numero 4

(Image credit: Expedition 33)

Ancora una volta, utilizzate il potere di nuotare di Esquie per raggiungere la zona del “campo di battaglia dimenticato”. Superate l’intera area e proseguite fino a trovare il quarto Gestral. Questo richiederà una buona conoscenza della mappa per orientarsi correttamente e assicurarsi di essere nel punto giusto. Seguendo la posizione mostrata nell'immagine, troverete facilmente il Gestral.

Gestral numero 5

(Image credit: Expedition 33)

Sempre con il potere di nuotare, dirigetevi verso una piccola isola che si trova sulla destra appena usciti dall'area del “campo di battaglia dimenticato”. Non dovrete affrontare combattimenti, basta andare direttamente al punto preciso indicato nella foto per raccogliere il quinto Gestral.

Gestral numero 6

(Image credit: Expedition 33)

Il sesto Gestral si trova su una piccola isola minore nei pressi dei Visages, subito dopo aver lasciato L'Antica Lumière. Utilizzando il potere di nuotare di Esquie, cercate l’esatta posizione sulla mappa, una medio/piccola isola rocciosa piena di alberi rossi posizionata in alta a sinistra. Non dovrete affrontare nessun nemico, ma è importante fare il giro giusto per arrivare al punto esatto e raccogliere il Gestral senza problemi.

Gestral numero 7

(Image credit: Expedition 33)

Per trovare il settimo Gestral, utilizzate il potere di volare di Esquie e dirigetevi verso una torre altissima di legno, ovvero la Torre Infinita, non vi potrete sbagliare perché si nota tranquillamente sulla mappa. Qui troverete anche delle mongolfiere. Volate fino alla zona indicata nella foto per raggiungere facilmente il settimo Gestral, senza dover affrontare altre difficoltà.

Gestral numero 8

(Image credit: Expedition 33)

Utilizzando il potere di volo di Esquie, volate verso la foresta rossa situata in alto a destra della mappa. Tra gli alberi di questa zona si nasconde l’ottavo Gestral. Seguite la posizione mostrata nell’immagine per individuare facilmente il punto giusto.

Gestral numero 9

(Image credit: Expedition 33)

Il nono Gestral si trova in una zona aerea sopra la Torre Infinita. Ancora una volta, utilizzate il potere di volare di Esquie per raggiungere una roccia sospesa in cielo, dove il Gestral vi aspetta. Volate con attenzione per arrivare al punto giusto e raccogliere il Gestral.