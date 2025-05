Clair Obscur: Expedition 33 - Guida al laboratorio di pittura

In Expedition 33, uno degli enigmi più affascinanti è il misterioso laboratorio di pittura, che rappresenta una sfida per i giocatori più curiosi. Questo enigma si svela attraverso la ricerca di tre tele sparse per il mondo di gioco, e la risoluzione di questo mistero porterà non solo a una battaglia con un boss, ma anche al trofeo associato. Sebbene l'accesso a questo contenuto non sia immediato, l'avventura per scoprire la verità dietro il laboratorio di pittura è una delle esperienze più coinvolgenti offerte dal gioco. È importante notare che per risolvere questo mistero sarà necessario completare una parte sostanziale della storia principale, quindi non sarà possibile affrontarlo fin dai primi momenti del gioco.

Per iniziare a risolvere l'enigma, dovrete trovare tre tele, ognuna delle quali si trova in diverse aree del mondo di gioco. La prima sarà disponibile all'inizio dell'avventura, la seconda a metà, e la terza sarà situata in una roccia volante, che potrete raggiungere solo dopo aver acquisito il potere di volare di Esquie, ottenibile verso la fine del gioco.

Clair Obscur: Expedition 33 - Guida completa

La ricerca delle tele

Per iniziare a risolvere il mistero, dovrete prima raccogliere tutte e tre le tele, ognuna delle quali si trova in una zona specifica del mondo di gioco.

La prima tela si trova prima di entrare nell'area denominata “Campo di battaglia dimenticato”. Per raggiungerla, dovrete utilizzare il potere di Esquie che vi permette di nuotare, un'abilità che otterrete alla fine del primo atto del gioco. La tela si trova su un'isola, facilmente individuabile una volta raggiunta la zona. Prendetevi il tempo per esplorare l'area e non lasciatevi sfuggire questo primo indizio.

La seconda tela si trova subito dopo aver completato la zona “Campo di battaglia dimenticato”. Dovrete dirigervi verso la sinistra della mappa e avvicinarvi a un gruppo di nemici, che presenziano vicino alla tela. Questa zona sarà una piccola sfida, ma una volta eliminati i nemici, la tela sarà vostra.

Infine, la terza tela si trova in un'area più avanzata del gioco. Per raggiungerla, dovrete sbloccare il volo di Esquie, che vi permetterà di volare sopra un lago e raggiungere una roccia sospesa in cielo. La tela si trova accanto al Monolito della Pittrice, una zona che potrete visitare solo verso la fine della storia principale.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Risoluzione del mistero

Una volta che avrete recuperato tutte e tre le tele, sarà il momento di risolvere il mistero del laboratorio di pittura. Per farlo, dovrete affrontare un piccolo parkour per ciascuna delle tele. Questi percorsi, anche se non difficilissimi, richiederanno un po’ di precisione e pazienza.

Dopo aver completato il parkour, un bambino apparirà e vi consegnerà un oggetto da posizionare sulla statua che rappresenta il mostro delle lanterne, già incontrato in precedenza. Ogni tele che avrete trovato dovrà essere accompagnata da questo rituale, e solo quando tutte le tre statue saranno complete il gioco vi permetterà di andare avanti.

Quando avrete sistemato tutti gli oggetti, non dovrete fare altro che continuare il percorso. Troverete una tela lungo il cammino che vi riporterà al punto di partenza, dove il portale precedentemente bloccato ora sarà sbloccato.

La battaglia finale

Ora che il mistero è stato risolto, vi troverete faccia a faccia con una versione alternativa del boss lampada. Questa battaglia sarà un po' più impegnativa rispetto alla prima volta che l'avete affrontato, quindi preparatevi a usare tutte le abilità che avete acquisito fino a quel momento.

Dopo aver sconfitto il boss, avrete completato con successo il mistero del laboratorio di pittura e sbloccherete il relativo trofeo. Un altro enigma risolto, e una ricompensa meritata!