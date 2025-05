Clair Obscur: Expedition 33 - Guida al costume di Clive Rosfield di Final Fantasy XVI

In Expedition 33, i giocatori possono godere di un ampio ventaglio di opzioni per personalizzare l'aspetto dei propri spedizionieri, che spaziano dalle varianti di abbigliamento ai cambiamenti nel look dei capelli. Tra le numerose scelte disponibili, una in particolare ha catturato l'attenzione, richiamando chiaramente uno dei protagonisti più iconici degli ultimi anni. Infatti, gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno deciso di rendere omaggio a Final Fantasy XVI, inserendo un costume che ricorda molto quello indossato da Clive Rosfield, ma applicato al personaggio di Verso.

Questa aggiunta non solo arricchisce l’esperienza visiva del gioco, ma fa anche riferimento a uno dei giochi più amati di Square Enix, offrendo un piccolo easter egg per i fan. In questa guida, vi spiegheremo come ottenere questo costume speciale e perché è stato scelto un omaggio così evidente.

Attenzione: la lettura potrebbe contenere spoiler relativi all’atto 2 del gioco. Se non avete ancora completato il primo atto, vi suggeriamo di tornare a leggere questa guida più avanti, per evitare anticipazioni importanti.

Dove trovare Simon

Per affrontare Simon, il boss più difficile di Expedition 33, dovrete prima entrare nell'area chiamata Bozze di Renoir, che si trova all'interno del Monolito. Per accedere a questa zona, è necessario aver ottenuto il potere finale di Esquie, che consente l'immersione nelle profondità.

Una volta acquisito il potere di immersione, dirigetevi verso la posizione specifica, come indicato nelle immagini, per entrare nelle Bozze di Renoir. Questa area segreta è fondamentale per l'accesso alla lotta con Simon, e prepararsi adeguatamente sarà cruciale per affrontare questa sfida.

Come ottenere il costume di Clive Rosfield in Expedition 33

Dove trovarlo: Stazione di Monoco

Una volta raggiunta la Stazione di Monoco, invece di tornare indietro verso l’ingresso, continuate a procedere in avanti per accedere a un’area secondaria. Appena usciti all’aperto, cercate il portale che vi trasporterà a Cuorgelati: da lì, mantenete sempre la direzione frontale.

All’interno della sezione opzionale, dovrete raggiungere l’estremità superiore della zona, ovvero la vetta montuosa. Quando giungerete nei pressi della bandiera chiamata Terminal Congelato, vedrete davanti a voi una fila di treni sospesi in aria: saltateci sopra e iniziate a muovervi tra le piattaforme.

Fate attenzione a non salire eccessivamente: a un certo punto vi verrà offerta la possibilità di imboccare due direzioni diverse. Poiché l’obiettivo è ottenere il costume per Verso, quando compare il bivio, ignorate la via in salita e deviate a sinistra. Se avrete seguito il percorso corretto, incontrerete un mercante: parlando con lui, potrete acquistare l’abito Pèlerin.

Perché questo costume richiama quello di Clive Rosfield?

Sebbene non si tratti di una riproduzione perfetta, il costume indossato da Verso in Expedition 33 presenta notevoli somiglianze con quello di Clive Rosfield, protagonista di Final Fantasy XVI. I dettagli visivi di entrambi i costumi sembrano richiamare lo stesso stile, suggerendo un tributo stilistico. Un elemento che rafforza questa connessione è che, oltre alle caratteristiche fisiche, i due personaggi condividono un'altra importante caratteristica: entrambi sono doppiati dall'attore Ben Starr nella versione inglese.

Probabilmente, gli sviluppatori di Expedition 33 hanno voluto rendere omaggio a uno dei titoli di maggior successo di Square Enix (il gioco ha venduto oltre 3.5 milioni di copie), integrando questo piccolo ma significativo riferimento. La passione per la saga e l'attenzione ai dettagli sono chiari segnali di come Expedition 33 sia un gioco che non solo si ispira, ma celebra anche altre opere iconiche nel panorama videoludico.