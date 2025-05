Clair Obscur: Expedition 33 - Guida a tutte le Spiagge Gestral

In Expedition 33, gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno creato delle aree secondarie, le Spiagge dei Gestral, dove i giocatori possono fare una pausa dalle missioni principali. Ogni spiaggia offre un minigioco unico che non solo rappresenta un diversivo divertente, ma consente anche di guadagnare ricompense speciali, tra cui costumi estivi per i personaggi del gioco. Questi giochi sono facili da iniziare, ma la vera sfida si presenta quando si cerca di completare ogni minigioco alla massima difficoltà. Sebbene il divertimento sia garantito, il completamento di questi giochi potrebbe risultare un po’ frustrante, specialmente nelle modalità più avanzate.

Questa guida vi accompagnerà nel trovare tutte le Spiagge dei Gestral, svelando i dettagli necessari per affrontare ogni minigioco e guadagnare le ricompense. La guida segue l’ordine di sblocco delle spiagge attraverso la trama, e vi aiuterà a completare con successo tutte le sfide, per ottenere il trofeo "Giochi dei Gestral". Ogni spiaggia è sbloccabile a determinate fasi del gioco, quindi assicuratevi di progredire nella storia principale per accedere a tutte le aree.

Primo Gioco dei Gestral (subito dopo Acque Volanti)

(Image credit: Expedition 33)

La prima Spiaggia dei Gestral si trova a sinistra della World Map, appena usciti dalla zona Acque Volanti. Qui, il minigioco consiste nel superare un breve percorso a ostacoli. Per completarlo con successo, dovrete arrivare alla fine del percorso e parlare con un piccolo Gestral.

Secondo Gioco dei Gestral (fine dell’Atto 1)

(Image credit: Expedition 33)

Il secondo gioco si raggiunge grazie al potere di nuotare di Esquie. Dirigetevi verso l’isola vicino al laboratorio di pittura, a destra della World Map. Il gioco consiste in una partita di pallavolo su una zattera di legno. Completando questa sfida nella modalità più difficile, otterrete la ricompensa associata.

Terzo Gioco dei Gestral (dopo la stazione di Monoco)

(Image credit: Expedition 33)

Il terzo gioco si trova utilizzando ancora il potere di nuotare di Esquie. Dopo aver lasciato la stazione di Monoco, cercate un’isola al centro di un lago a sinistra. Il minigioco consiste nello scalare una serie di oggetti, simile al gioco Only Up, dove bisogna essere rapidi e precisi per arrivare in cima.

Quarto Gioco dei Gestral (dopo aver esplorato La Vecchia Lumière)

(Image credit: Expedition 33)

Il quarto gioco si sblocca vicino al secondo Axon, a destra della mappa. Usando il potere di nuotare, accedete alla spiaggia e affrontate una sfida a tempo. Per completarla con successo, dovrete percorrere la strada entro 38 secondi e ottenere la medaglia d'oro.

Quinto Gioco dei Gestral (dopo aver completato la storia principale)

(Image credit: Expedition 33)

L’ultima spiaggia si trova solo dopo aver completato la storia principale. Per raggiungerla, utilizzate il potere di volare di Esquie e atterrate su una piccola isola sopra la quarta spiaggia. Il gioco consiste nell’arrampicarsi su una struttura di legno evitando gli oggetti infuocati che cadono dal cielo.

Completando tutte le Spiagge dei Gestral, guadagnerete ricompense uniche e il trofeo "Giochi dei Gestral". Non solo esplorerete nuove aree, ma vivrete anche esperienze di gioco diversificate e impegnative. Buona fortuna!