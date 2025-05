Clair Obscur: Expedition 33 - Ci sarà o no questo DLC? Gli sviluppatori svelano la verità

Le speculazioni sul possibile arrivo di contenuti aggiuntivi per Clair Obscur: Expedition 33 (qui trovate la nostra guida completa) sono state finalmente chiarite. Dopo una serie di commenti da parte del team di sviluppo e voci in circolazione, i co-fondatori di Sandfall Interactive, Guillaume Broche e Tom Guillermin, hanno messo a tacere ogni incertezza riguardo l'argomento.

In una chiacchierata esclusiva con il Washington Post, i due sviluppatori hanno rivelato che, al momento, Clair Obscur: Expedition 33 non avrà DLC. Sebbene i fan sperassero in un ampliamento del gioco, Broche e Guillermin hanno spiegato chiaramente che la priorità attuale è il miglioramento del gioco base, piuttosto che la creazione di espansioni. «Siamo concentrati nel perfezionare l’esperienza di gioco che offriamo ora», hanno affermato i fondatori, indicando che i miglioramenti continueranno a riguardare il bilanciamento e l'ottimizzazione del gioco stesso.

Nonostante l'impossibilità di vedere DLC nell'immediato, il team non ha escluso completamente questa via. Nonostante questo però, l'attenzione è rivolta alla qualità e all'affinamento dell'attuale esperienza. Un primo segnale di questo impegno è stato il recente intervento sul bilanciamento del gioco, con il nerf dell'attacco più potente, un chiaro segno che Sandfall sta attivamente migliorando la giocabilità.