CES 2024, Lenovo presenta le novità: ci sono più di 40 dispositivi AI

Lenovo fortifica la sua visione "AI for All" al CES 2024, presentando più di 40 nuovi dispositivi e soluzioni basati sull'intelligenza artificiale. Tra le novità spiccano i PC AI personalizzati per i sub-brand di Lenovo, come Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre e Legion, che offrono un'esperienza personalizzata sia per i consumatori che per le aziende. Inoltre, due nuovi prodotti proof-of-concept, un tablet, un'app software, funzionalità AI di Motorola e accessori completano l'ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche offerte da Lenovo.

La significativa espansione dell'offerta di Lenovo mira a potenziare la creatività e la produttività attraverso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi. L'introduzione di PC AI personalizzati e notebook Yoga AI con funzionalità avanzate, come il Lenovo Yoga Creator Zone, sottolinea l'impegno dell'azienda nel fornire strumenti innovativi per il processo creativo, rendendolo accessibile a una vasta gamma di utenti.

I portatili Yoga Pro 9i e Yoga 9i 2-in-1 sono i protagonisti della nuova generazione, dotati di processori Intel Core Ultra e caratteristiche all'avanguardia. L'innovativo Lenovo AI Core Chip alimenta funzionalità AI avanzate, mentre la soluzione Lenovo X Power ottimizza le prestazioni del processore AI Core. La presenza del tasto Copilot, che sfrutta le funzionalità dell'intelligenza artificiale in Windows 11, evidenzia l'accento sull'accessibilità e l'assistenza rapida.

La gamma completa di portatili Yoga, inclusi modelli come Yoga Slim 7i, Yoga Pro 7i e Yoga Book 9i, offre soluzioni per diverse esigenze, dalla portabilità alla creazione di contenuti. Il tablet Lenovo Tab M11 completa l'offerta, fornendo un dispositivo versatile per lo svago e l'apprendimento, con funzionalità avanzate come la Lenovo Tab Pen e software premium precaricato.

Inoltre, Lenovo ha annunciato nuovi prodotti ThinkBook, desktop ThinkCentre e accessori rivolti alle piccole e medie imprese. Il ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, il ThinkBook 13x Gen 4 e il ThinkCentre neo Ultra presentano funzionalità innovative e design smart, puntando a migliorare la produttività e la creatività nelle PMI.

Lenovo ha anche rivelato i nuovi laptop ThinkPad e IdeaPad, dotati di processori Intel Core Ultra, progettati per sbloccare nuove esperienze di intelligenza artificiale e aumentare produttività, creatività ed efficienza. L'azienda ha introdotto anche il monitor Lenovo ThinkVision 27 3D, offrendo un'esperienza di progettazione ibrida interdimensionale.

L'ecosistema gaming Lenovo Legion viene arricchito con PC, periferiche, software e servizi basati su Windows 11, integrando chip AI proprietari per migliorare le prestazioni e offrire vantaggi basati sull'intelligenza artificiale. La famiglia di portatili gaming Legion e i nuovi accessori permettono ai giocatori di personalizzare il proprio sistema di gioco per raggiungere vette ancora inesplorate.

Infine Motorola, sotto la guida di Lenovo, ha introdotto nuove funzionalità MotoTalk basate sull'intelligenza artificiale, migliorando la produttività nei team retail. L'introduzione di riconoscimento delle immagini e pianificazione del percorso ottimizza le attività sul campo, offrendo una soluzione avanzata per la gestione delle attività e la conformità del merchandising. Questo rappresenta un passo avanti nell'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare le operazioni aziendali quotidiane.