Capcom cancella il talk su Monster Hunter per minacce

Capcom ha annunciato la cancellazione di una conferenza tecnica su Monster Hunter Wilds prevista per il CEDEC 2025, la più grande fiera giapponese dedicata agli sviluppatori di videogiochi. Il motivo? Alcuni membri del team avrebbero ricevuto minacce dirette da parte di giocatori scontenti.

La conferenza, intitolata "Monster Hunter: Wilds runs smoothly! Everything you need to know about optimization", doveva presentare i recenti progressi in termini di prestazioni e ottimizzazione. Tuttavia, a pochi giorni dal rilascio del Free Title Update 2, il gioco ha registrato problemi di performance che hanno generato un’ondata di critiche e abusi sui social.

In una dichiarazione ufficiale, Capcom ha espresso preoccupazione per i comportamenti molesti subiti da dipendenti ed esecutivi, minacciando azioni legali in caso di ulteriori attacchi: “In casi gravi, potremmo contattare la polizia o i legali e intraprendere azioni legali, anche di tipo penale.”

Nonostante la maggior parte dei problemi sia stata risolta rapidamente con una patch, alcuni utenti continuano a segnalare criticità in casi estremi. La compagnia ha ribadito che le opinioni dei giocatori sono fondamentali, ma che il rispetto deve restare alla base di ogni confronto.