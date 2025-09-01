Call of Duty Next torna a settembre con Black Ops 7

Call of Duty Next tornerà il 30 settembre, con un evento live ricco di rivelazioni dedicate a Black Ops 7, Warzone e Call of Duty Mobile. La data di inizio è stata confermata, e l’appuntamento vedrà la partecipazione dei più importanti streamer legati al franchise.

Il protagonista principale sarà con tutta probabilità Black Ops 7, visto che ci sono ancora molti dettagli da scoprire sul nuovo sparatutto della serie. Nel corso dell’anno è prevista anche una beta dedicata, quindi l’evento potrebbe svelare cosa includerà e come partecipare. I primi indizi suggeriscono che Black Ops 7 rappresenti una nuova direzione per la saga, capace di colpire positivamente i fan: non è escluso che possa rientrare tra i migliori giochi PC dell’anno.

Al momento, Activision non ha ancora svelato la lista completa degli streamer coinvolti né la durata dell’evento, ma ulteriori dettagli verranno annunciati man mano che ci avviciniamo a settembre. Per ora, ecco tutto ciò che sappiamo sul ritorno di Call of Duty Next.

Call of Duty Next

Gli orari precisi non sono ancora stati comunicati, ma considerando che l’evento si svolge di solito a Los Angeles, è lecito aspettarsi una programmazione basata sul fuso orario del Pacifico (US Pacific Time).

Call of Duty Next - cosa aspettarsi

Call of Duty: Black Ops 7 | Gameplay Reveal Trailer - YouTube Watch On

Activision non ha ancora annunciato tutti i dettagli su Call of Duty Next, ma sappiamo già che si tratterà di un evento live dedicato al futuro del franchise.

Durante la presentazione verranno mostrate nuove informazioni su Black Ops 7, aggiornamenti su Warzone e novità riguardanti i prossimi contenuti di Call of Duty Mobile.

Call of Duty Next - Previsioni

Gli eventi Call of Duty Next sono sempre un mix riuscito di sessioni di gameplay estese e rivelazioni sui nuovi capitoli della serie. Personalmente, non sono ancora convinto da Black Ops 7, soprattutto considerando che Black Ops 6 è uscito appena lo scorso anno. Ho apprezzato molto BO6, ma dopo il lancio l’ho abbandonato in fretta, complice l’arrivo di altri titoli come Marvel Rivals.

Quello che mi serve vedere è più chiarezza sulla Campagna, perché l’aspetto del co-op online accende qualche campanello d’allarme. Mi ricorda da vicino Modern Warfare 3, l’ultimo gioco pubblicato a distanza di un solo anno dal precedente: una campagna poco curata, riciclata in gran parte da aree di Warzone e con un gameplay aperto che non convinceva. Spero che Treyarch riesca a dimostrare che Black Ops 7 sia un titolo completo, ma avrò bisogno di prove concrete durante l’evento di Call of Duty Next.

Mi aspetto che l’attenzione principale sarà rivolta al Multiplayer, con l’annuncio delle nuove mappe e una dimostrazione delle meccaniche di movimento rinnovate. Successivamente, probabilmente ci sarà spazio per il gameplay in diretta con gli streamer, tutti nella stessa sala a giocare dalle proprie postazioni. In genere, i deep dive sulla Campagna arrivano più avanti, ma non escludo che possa esserci almeno una missione dimostrativa o qualche intervista con gli attori coinvolti nella storia.