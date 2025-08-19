Call of Duty Black Ops 7, i fan temono i jetpack: ma non è così

A poche ore dalla presentazione ufficiale a Gamescom Opening Night Live, Call of Duty: Black Ops 7 è finito al centro di una piccola polemica. Un breve spot pubblicitario trapelato online ha infatti mostrato sequenze che molti fan hanno interpretato come un ritorno dei jetpack, elemento che nel passato aveva diviso profondamente la community.

Chi segue la serie da tempo ricorderà bene come l’introduzione degli esoscheletri e dei doppi salti in titoli come Advanced Warfare, Black Ops 3 e Infinite Warfare abbia generato forti critiche. Molti giocatori consideravano quelle meccaniche troppo futuristiche e lontane dall’essenza della saga, nata e consolidata con un approccio più realistico al combattimento. Dopo anni di feedback negativi, Activision e Treyarch avevano deciso di tornare a un gameplay “boots on the ground”, che da allora è rimasto uno dei tratti distintivi della serie.

Per questo motivo, la possibilità che i jetpack facciano il loro ritorno in Black Ops 7 ha immediatamente agitato la community. Nel trailer incriminato, alcuni personaggi appaiono mentre compiono salti particolarmente elevati, scatenando teorie e preoccupazioni diffuse. Tuttavia, più fonti vicine al progetto hanno chiarito che non ci sarà alcun ritorno a jetpack e doppi salti: le sequenze mostrate sarebbero legate a una meccanica narrativa della campagna, non al multiplayer competitivo.

Del resto, Treyarch ha già confermato in precedenza che Black Ops 7 non riproporrà né jetpack né wall-running, mantenendo salda la filosofia di gioco degli ultimi anni. Questo non significa che non ci saranno novità: secondo le informazioni più recenti, il titolo introdurrà un’evoluzione del sistema di omnimovement, già sperimentato in Black Ops 6, ora arricchito da nuove opzioni per garantire maggiore fluidità e varietà agli scontri.

È quindi probabile che quanto visto nel trailer non sia altro che un’anticipazione di queste nuove possibilità di movimento, pensate per ampliare il ritmo di gioco senza tradirne le fondamenta. In altre parole, i salti spettacolari apparterrebbero a momenti di campagna scenografici, senza influenzare il bilanciamento del multiplayer.

Tutte le certezze arriveranno questa sera, quando Black Ops 7 verrà finalmente svelato durante la Opening Night Live. Solo allora i fan potranno vedere con i propri occhi quali innovazioni porterà questo nuovo capitolo, che già si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della fine del 2025.