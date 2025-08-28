Black Ops 7 cambia rotta: addio ai contenuti del capitolo precedente

Activision ha confermato che non sarà possibile trasferire operatori, skin e armi da Call of Duty: Black Ops 6 a Call of Duty: Black Ops 7.

La funzione, nota come carry forward, avrebbe dovuto permettere ai giocatori di utilizzare alcuni contenuti sbloccati in Black Ops 6 anche nel nuovo capitolo. Se da un lato alcuni fan avevano apprezzato l’idea di portare con sé i propri equipaggiamenti preferiti, dall’altro molti temevano che questo compromettesse l’identità del nuovo gioco.

Personalmente, ero rimasto piuttosto deluso dalla prospettiva che il carry forward venisse mantenuto, dato che le due ambientazioni sono molto diverse: Black Ops 6 è ambientato negli anni ’90, mentre Black Ops 7 si svolge nel 2035 — vedere armi ed equipaggiamenti dell’epoca della Guerra del Golfo in un contesto futuristico avrebbe avuto poco senso.

La decisione è stata ufficializzata in un post sul blog della community, in cui gli sviluppatori hanno affrontato il tema:

«Sappiamo che recentemente ci sono state molte discussioni sull’identità di Call of Duty. Alcuni di voi hanno detto che ci siamo allontanati da ciò che rendeva unico Call of Duty: immersivo, intenso, viscerale e in molti aspetti realistico. Questo feedback ci colpisce e lo prendiamo seriamente».

«Black Ops 7 deve sentirsi autentico rispetto a Call of Duty e alla sua ambientazione. Per questo motivo, gli operatori e le armi di Black Ops 6 non saranno trasferiti in Black Ops 7», continua il post.

C’è però una buona notizia: le scorte di token XP doppi e GobbleGums verranno trasferite nel nuovo capitolo, così chi vuole progredire rapidamente fin dal day one potrà farlo. Inoltre, Warzone e Black Ops 6 non subiranno alcun cambiamento, quindi non ci sarà alcun rischio di perdere i contenuti già ottenuti.

Il team ha anche promesso più attenzione nella creazione dei bundle, dopo le critiche ricevute per alcuni pacchetti considerati troppo “fuori contesto” in Black Ops 6. «In Black Ops 7, i bundle e gli oggetti saranno realizzati per adattarsi all’identità della serie Black Ops», hanno spiegato gli sviluppatori. «Abbiamo ascoltato i feedback: dobbiamo trovare un equilibrio migliore per offrire un’esperienza più immersiva e fedele al cuore di Call of Duty».

Call of Duty: Black Ops 7 uscirà il 14 novembre 2025 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.