Bend Studio (Days Gone) colpita da pesanti licenziamenti dopo la cancellazione di un nuovo gioco

Non è un bel periodo per chi aveva amato Days Gone e sperava di vedere Bend Studio tornare alla ribalta. Lo storico studio dell’Oregon, parte della famiglia PlayStation Studios, sta attraversando una fase complicatissima: dopo la cancellazione del suo gioco live service, circa 40 dipendenti sono stati licenziati, quasi un terzo dell’intero organico.

La notizia è stata lanciata da Jason Schreier su Bloomberg, spiegando che il team aveva già cominciato a lavorare su un nuovo progetto dopo lo stop al multiplayer. Anche Sony ha confermato tutto in una nota a Kotaku, parlando di “cambiamenti strategici” pensati per assicurare un futuro sostenibile allo studio, pur ammettendo quanto sia stato difficile prendere questa strada.

“Abbiamo dovuto compiere una scelta dura. Siamo profondamente grati a tutte le persone che hanno messo cuore e talento nel loro lavoro”, ha dichiarato l’azienda.

Bend Studio non pubblica un titolo originale dal 2019, anno in cui uscì Days Gone su PS4. Al lancio non convinse tutti (71 su Metacritic), ma col passare del tempo si è guadagnato un seguito sempre più affezionato, trasformandosi in una vera perla di culto per molti giocatori.

Nel 2021, Sony aveva confermato che Bend era impegnata su una nuova IP, erede spirituale del lavoro fatto con Days Gone e sempre basata su un’impostazione open-world.

A gennaio, il community manager dello studio aveva rassicurato i fan via social: “Continueremo a fare cose fighissime”, aveva scritto. Ma il clima che si respira in casa PlayStation è tutt’altro che sereno: negli ultimi mesi si sono susseguiti tagli, cancellazioni e chiusure in diversi studi del gruppo. Un segnale evidente che la strategia sui giochi live service è entrata in una fase molto più cauta e selettiva.

Adesso gli occhi sono puntati sul nuovo progetto. Dopo uno scossone del genere, Bend Studio dovrà ritrovare la sua direzione creativa, rimettersi in piedi e tornare a dire la sua nel panorama videoludico.