Battlefield 6, un leak rivela la mappa battle royale

Il gioco è stato svelato alla fine della scorsa settimana tramite un trailer spettacolare che ha mostrato l’ambientazione militare moderna e un tono realistico e crudo. Il video ha confermato il nome ufficiale, Battlefield 6, e ha anticipato un’ulteriore presentazione dedicata al comparto multiplayer prevista per la fine del mese.

Tuttavia, non sarà necessario attendere tanto per scoprire nuovi dettagli, grazie al leaker Temporyal, noto per la sua affidabilità nel data mining legato alla serie. L’utente ha condiviso una ricostruzione della mappa battle royale del gioco, basata sulle informazioni raccolte finora.

La modalità si svolgerebbe in un’ambientazione chiamata Lydon Beach, una zona costiera tropicale. Secondo quanto riportato, la mappa includerà numerosi punti d’interesse, tra cui una zona urbana chiamata Main Street, dei moli industriali e una base militare nota come Fort Lydon.

Sembra che sarà presente anche un grande campo da golf, e si ipotizza la possibilità di utilizzare veicoli come kart da golf. Inoltre, sarebbe in fase di sviluppo un sistema di metropolitana, che consentirebbe ai giocatori di spostarsi rapidamente tra diverse aree della mappa.

Nel complesso, si profila un’ambientazione battle royale piuttosto articolata, con un buon equilibrio tra spazi aperti e zone più dense.