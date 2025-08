Battlefield 6 torna alle radici, lo promettono gli sviluppatori

Secondo quanto dichiarato da EA, Battlefield 6 sarà uno sparatutto militare moderno ispirato ai capitoli storici della serie e pensato per offrire un’esperienza "cruda e realistica" ai giocatori.

Durante un'intervista concessa a TechRadar Gaming in occasione dell’evento di presentazione del multiplayer, Alan Pimm, direttore dell’esperienza utente presso Battlefield Studios, ha confermato che il ritorno a un’ambientazione contemporanea, dopo le derive futuristiche di Battlefield 2042, era una richiesta chiara della community.

"Battlefield 3 e 4 sono stati le nostre muse principali", ha spiegato Pimm. "Erano ambientati in uno scenario moderno simile a quello che i giocatori desiderano. Non vogliono qualcosa di ultra-moderno o fantascientifico: vogliono le armi di oggi. È stato il messaggio più forte emerso dalle nostre ricerche".

Il team di sviluppo ha inoltre sottolineato come il nuovo capitolo sarà molto diverso da 2042, in particolare per quanto riguarda la palette cromatica e l’atmosfera generale, con un deciso ritorno a quel senso di realismo crudo che ha reso celebre il franchise.

(Image credit: EA)

Pimm ha approfondito ulteriormente l’approccio realistico scelto per il nuovo capitolo della serie, spiegando che l’obiettivo è restituire tutta la ruvidezza del campo di battaglia.

"È importante ricordare che la terra deve sembrare davvero sporca. Non siamo più in un ambiente sterile e immacolato. Ci sono polvere, fango, particelle... Non corri in giro con un mantello da eroe", ha affermato.

"Tu sei un soldato sul campo con i tuoi compagni, in mezzo alla sporcizia, alla polvere e alle esplosioni. Tutto ciò che abbiamo fatto punta a un’unica cosa: rendere il gioco crudo, sporco e realistico."

Nonostante ciò, gli sviluppatori chiariscono che Battlefield 6 non sarà un simulatore militare: la componente ludica resterà centrale, ma con abbastanza realismo da far sembrare ogni scontro credibile e coinvolgente.

Battlefield 6 sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

È previsto un periodo di accesso anticipato il 7 e 8 agosto, seguito da due weekend di open beta, in programma dal 9 al 10 agosto e dal 14 al 17 agosto.