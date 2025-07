Electronic Arts ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Battlefield 6, offrendo un assaggio dell’ambientazione e del tono della nuova iterazione della celebre serie sparatutto. Sebbene una data di uscita non sia stata ancora confermata, leak recenti suggeriscono un lancio già a partire da ottobre.

Il filmato, della durata di circa due minuti, si apre con una conferenza stampa del Presidente degli Stati Uniti – un personaggio fittizio – alla Casa Bianca, mentre scorrono immagini di una New York devastata dalla guerra. La sequenza evidenzia un ritorno al presente: aerei da combattimento, carri armati e squadre di soldati si affrontano in scenari urbani familiari, trasformati in campi di battaglia.

La descrizione ufficiale del gioco sottolinea il tono adrenalinico dell’esperienza: “Preparati per il massimo del combattimento totale. Partecipa a intensi scontri di fanteria, domina i cieli nei duelli aerei e distruggi l’ambiente per ottenere un vantaggio strategico. In una guerra di carri armati, jet e arsenali colossali, la tua squadra è l’arma più letale. Questo è Battlefield 6.”

Electronic Arts ha anche annunciato un evento dedicato al multiplayer fissato per il 31 luglio, dove si prevede verranno mostrati i primi spezzoni di gameplay. Il gioco è già disponibile per il pre-salvataggio nelle wishlist degli store digitali.

Anche se il primo trailer ufficiale non ha rivelato una data di uscita, secondo l’affidabile leaker Billbil-kun di Dealabs (via IGN), Battlefield 6 dovrebbe arrivare sugli scaffali il 10 ottobre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il report rivela anche i presunti dettagli sui prezzi: l’edizione standard dovrebbe costare 79,99 euro su console, mentre una speciale "Phantom Edition" sarebbe proposta a 10,99 euro. La versione PC, invece, dovrebbe essere più economica, con un prezzo di 69,99 euro. Le prenotazioni dovrebbero aprirsi il 31 luglio, in concomitanza con l’evento dedicato al multiplayer, ma nessuna delle due edizioni includerà l’accesso anticipato.

Sul fronte ufficiale, Electronic Arts ha confermato tramite i social che una Open Beta è in arrivo. In questa fase di prova, i giocatori potranno scegliere tra playlist ufficiali in cui le Signature Weapons saranno bloccate per classe, oppure optare per modalità completamente libere. Altri dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.

Con l’hype in crescita e un ritorno all’ambientazione moderna, Battlefield 6 si prepara a essere uno dei titoli multiplayer più attesi della stagione.