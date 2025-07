Electronic Arts ha finalmente mostrato il primo trailer di Battlefield 6, offrendo ai fan uno sguardo cinematografico di due minuti sul nuovo capitolo della storica saga FPS. Anche se non è stata ancora confermata una data di uscita ufficiale, alcune indiscrezioni indicano ottobre come possibile finestra di lancio.

Il trailer si apre con una conferenza stampa alla Casa Bianca, dove il presidente fittizio degli Stati Uniti si rivolge alla nazione. Sullo sfondo, scorrono immagini di una New York devastata dalla guerra, tra palazzi in rovina e strade ridotte a campi di battaglia. Come anticipato, Battlefield 6 tornerà a un’ambientazione moderna, con caccia, carri armati e truppe d’assalto impegnate in combattimenti ad alta intensità in location familiari completamente trasformate dal conflitto.

La descrizione ufficiale del gioco promette “la massima esperienza di guerra totale”, con scontri ravvicinati, duelli aerei, distruzione ambientale tattica e un arsenale moderno pensato per il combattimento di squadra. “In una guerra tra carri armati, caccia e armi avanzate, la vostra squadra è l’arma più letale”, recita il testo.

EA ha inoltre confermato un evento dedicato al multiplayer per il 31 luglio, che dovrebbe offrire il primo sguardo al gameplay vero e proprio. Nel frattempo, è già possibile aggiungere il gioco alla wishlist.

Battlefield 6 Official Reveal Trailer - YouTube Watch On

Anche se il trailer ufficiale di Battlefield 6 non ha svelato una data d’uscita, nuovi leak indicano il 10 ottobre 2025 come giorno del lancio per PS5, Xbox Series X|S e PC. A rivelarlo è il noto insider Billbil-kun tramite Dealabs, riportato anche da IGN.

Secondo quanto emerso, il prezzo della Standard Edition per console sarà di circa 75 euro, mentre su PC scenderà a circa 65 euro. Prevista anche una Phantom Edition a circa 103 euro, pensata per i fan più accaniti, ma nessuna delle due versioni includerà l’accesso anticipato.

I preordini dovrebbero aprire il 31 luglio, in concomitanza con il reveal ufficiale del multiplayer. EA ha inoltre confermato tramite un post social che sarà disponibile una Open Beta, in cui i giocatori potranno provare le modalità ufficiali, con armi Signature bloccate o sbloccate in base alla classe, ma ulteriori dettagli saranno rivelati più avanti.