Battlefield 6: rilasciati i requisiti minimi per la beta

Electronic Arts ha finalmente rivelato i requisiti di sistema per Battlefield 6, e per molti appassionati potrebbe essere il segnale che è arrivato il momento di aggiornare il proprio PC da gaming.

Sul sito ufficiale del gioco, viene indicato come requisito minimo una scheda grafica Nvidia RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT 6GB, affiancata da un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600, con almeno 16GB di RAM.

Naturalmente, si tratta della configurazione base per far girare il titolo, ma è probabile che l’esperienza non sia particolarmente fluida a questi livelli.

Per ottenere prestazioni ottimali, EA consiglia almeno una Nvidia RTX 3060 Ti o una AMD Radeon RX 6700 XT, insieme a una CPU Intel Core i7-10700 o AMD Ryzen 7 3700X, mantenendo i 16GB di RAM.

Il gioco potrà essere eseguito anche su un tradizionale HDD, ma è vivamente consigliato l’uso di un SSD per ridurre i tempi di caricamento.

Di seguito la configurazione minima ufficiale:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore (AMD) : AMD Ryzen 5 2600

: AMD Ryzen 5 2600 Processore (Intel) : Intel Core i5-8400

: Intel Core i5-8400 Memoria RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video (AMD) : AMD Radeon RX 5600 XT da 6 GB

: AMD Radeon RX 5600 XT da 6 GB Scheda video (Nvidia) : Nvidia RTX 2060

: Nvidia RTX 2060 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Connessione online : richiesta

: richiesta Spazio su disco: 55 GiB (HDD)

And the recommended requirements:

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Sistema operativo : Windows 11

: Windows 11 Processore (AMD) : AMD Ryzen 7 3700X

: AMD Ryzen 7 3700X Processore (Intel) : Intel Core i7-10700

: Intel Core i7-10700 Memoria RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video (AMD) : AMD Radeon RX 6700-XT

: AMD Radeon RX 6700-XT Scheda video (Nvidia) : Nvidia RTX 3060 Ti

: Nvidia RTX 3060 Ti DirectX : Versione 12

: Versione 12 Connessione online : richiesta

: richiesta Spazio su disco: 80 GiB (SSD consigliato)

La rivelazione dei requisiti di sistema arriva dopo un'approfondita presentazione della modalità multigiocatore esplosiva di Battlefield 6.

Abbiamo anche scoperto che il gioco verrà lanciato il 10 ottobre e sarà esclusivo per le piattaforme di attuale generazione, ovvero PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Le prenotazioni sono già disponibili.