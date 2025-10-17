Battlefield 6 ottimizzato per Xbox Series S sarà più stabile

I precedenti lanci di Battlefield hanno sofferto di problemi di prestazioni, ma DICE ha lavorato per ottimizzare per Xbox Series S

Lo studio sostiene che questo migliorerà l'esperienza per tutti

Battlefield 6 uscirà il 10 ottobre 2025

Battlefield 6, lo sviluppatore DICE ha discusso dell'uscita dell'imminente sparatutto, e sembra che sviluppare il gioco per Xbox Series S abbia reso molto più semplice l'ottimizzazione per tutte le piattaforme. Parlando con Kotaku, il direttore tecnico di Battlefield 6 Christian Buhl ha dichiarato: "Dirò che la sfida più grande che abbiamo affrontato è stata la memoria. Xbox Series S ha meno memoria persino del nostro PC di fascia media." "E quindi c'è stato un momento, direi 6-12 mesi fa, in cui abbiamo capito che molti dei nostri livelli andavano in crash su Xbox Series S."

Quel potenziale collo di bottiglia della memoria ha in realtà migliorato le cose per praticamente tutti coloro che giocheranno al titolo il mese prossimo. Adattare il gioco alle specifiche di Xbox Series S ha contribuito a rendere "l'intero gioco migliore e più stabile", ha spiegato Buhl. È particolarmente bello sentire notizie positive su Xbox Series S, perché sappiamo che alcuni sviluppatori hanno avuto difficoltà a raggiungere la parità di funzionalità tra la console e la sua controparte più potente, Xbox Series X. Tuttavia, nonostante il ray tracing sia un argomento caldo quando si parla di grafica, Battlefield 6 non lo includerà, e il team non ha intenzione di cambiare idea. All'inizio di questo mese, Buhl ha dichiarato: "No, non avremo il ray tracing al lancio del gioco, e non abbiamo alcun piano nemmeno nel prossimo futuro", sottolineando che DICE voleva concentrarsi sulle prestazioni. Considerando quanto Battlefield 6 appare bello e quanto bene ha funzionato durante la sua recente finestra beta, sembra che il team abbia fatto la scelta giusta. Ne sapremo di più il 10 ottobre 2025, quando verrà lanciato per intero.

