Battlefield 6 mostra i muscoli: il leak promette battaglie epiche

Un nuovo video trapelato da Battlefield Labs, l’ambiente di test ufficiale di Electronic Arts per la serie Battlefield, mostra un coinvolgente scontro tra carri armati, riportando in mente le atmosfere di Battlefield 3 e Bad Company 2, come confermato anche da un ex sviluppatore della serie.

La clip si apre con una visuale in prima persona: un carro armato avanza tra le macerie di una strada cittadina, aprendo il fuoco su un altro mezzo all’incrocio. Tra esplosioni, fumo e scintille, la visuale viene rapidamente oscurata mentre gli edifici crollano e la polvere invade la scena.

The destruction in the new Battlefield game 👀This is reportedly an early playtest build of the next Battlefield game.Full video: https://t.co/4YhM2aTdlK pic.twitter.com/3tBta0moEvApril 29, 2025

Entrambi i lati vedono gli ingegneri all’opera per riparare i veicoli, ma lo scontro è impari: due contro uno. Alla fine, il carro posizionato all’incrocio viene distrutto. Nel video si notano missili guidati che aggirano gli angoli, autocannoni che accumulano danni e fanteria di supporto impegnata a eliminare le forze avversarie. Il tutto con una resa visiva e sonora che richiama la tradizione della saga.

Nonostante l’entusiasmo per queste sequenze, Battlefield Labs ha recentemente ricevuto alcune critiche per aver rimosso le restrizioni sulle armi assegnate alle classi. Attualmente, qualsiasi ruolo può impugnare qualsiasi tipo di arma, una scelta che ha fatto discutere la community: alcuni giocatori non gradiscono, ad esempio, che un medico possa rimanere in retroguardia con un fucile da cecchino, invece di supportare la squadra in prima linea.

In attesa di una possibile beta, non sono ancora emerse informazioni ufficiali sulla data di uscita di Battlefield 6. Nel frattempo, è possibile seguire gli aggiornamenti previsti durante gli eventi dello Summer Game Fest 2025, in programma nei prossimi giorni.