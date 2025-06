Bandai Namco Summer Showcase: in arrivo nuovi annunci tra Digimon, Tekken e My Hero Academia

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente il Summer Showcase, un evento in diretta streaming fissato per mercoledì 2 luglio alle ore 21:00 italiane. La diretta promette più di dieci titoli presenti, tra nuove rivelazioni e aggiornamenti su giochi già annunciati.

Durante lo showcase sarà presentato un nuovo videogioco di My Hero Academia, insieme a nuove sequenze per Towa and the Guardians of the Sacred Tree e Digimon Story: Time Stranger. Ma le sorprese non finiscono qui.

Secondo il teaser ufficiale, ci saranno aggiornamenti anche su:

- Code Vein 2

- The Blood of Dawnwalker

- Death Note: Killer Within

- Everybody’s Golf: Hot Shots

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- Little Nightmares 3

- Patapon 1+2 Replay

- Shawo Labyrinth

- Super Robot Wars Y

- Tekken 8

Bandai Namco ha inoltre iniziato a stuzzicare i fan di Tales of, anticipando un nuovo progetto di remaster legato alla serie. Dopo l’uscita nel 2021 di Tales of Arise, definito un "nuovo inizio", e il recente Tales of Graces f Remastered (disponibile da gennaio 2025 su tutte le piattaforme), potrebbe essere il momento giusto per un altro grande ritorno.

Appuntamento quindi al 2 luglio alle 21:00, per scoprire tutte le novità in arrivo dal mondo Bandai Namco.