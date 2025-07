Massive Entertainment ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per Avatar: Frontiers of Pandora, in arrivo il 5 dicembre 2025, che introdurrà due nuove modalità di gioco molto richieste dalla community.

La prima è la Modalità in Terza Persona, che permetterà di affrontare l’intera avventura da una prospettiva esterna, offrendo “un nuovo senso di scala, libertà e immersione” con un semplice tocco di tasto. Per garantire un’esperienza fluida, il team ha riprogettato animazioni, controlli, audio e sistema di telecamere, così da rendere il passaggio dalla visuale in prima persona a quella in terza completamente naturale.

La seconda novità è il New Game Plus, che consentirà di ricominciare il gioco mantenendo progressi e potenziamenti, una funzionalità molto apprezzata da chi vuole esplorare Pandora a fondo.

[ESRB] Avatar: Frontiers of Pandora - 3rd-Person Update - YouTube Watch On

La modalità New Game Plus permetterà di rivivere la storia principale di Avatar: Frontiers of Pandora mantenendo inventario ed abilità già sbloccate, ma con nemici di livello superiore, nuove sfide e l’accesso a un inedito albero delle abilità insieme a equipaggiamento potenziato.

“Abbiamo sempre immaginato Avatar: Frontiers of Pandora come un mondo vivo che si evolve insieme alla nostra community”, ha dichiarato Omar Bouali, direttore creativo di Massive Entertainment. “Questo aggiornamento è un omaggio alla passione dei nostri giocatori. Il loro supporto significa tutto per il nostro team.”

L’update del 5 dicembre seguirà i due DLC narrativi già pubblicati, The Sky Breaker e Secrets of the Spires, ma Massive ha confermato che questi contenuti non saranno accessibili nella modalità New Game Plus.