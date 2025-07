Ubisoft ha svelato il piano estivo per Assassin’s Creed Shadows, delineando le prossime tappe che accompagneranno i giocatori nei mesi a venire. Il primo appuntamento è fissato per il 29 luglio, con un aggiornamento dedicato alla progressione che introdurrà la tanto attesa modalità New Game Plus.

Questa nuova modalità permetterà di ricominciare il gioco mantenendo livello, equipaggiamento, punti abilità, avanzamento dell’Hideout e rango di conoscenza, dando così una nuova linfa all’esperienza dopo i titoli di coda. L’update porterà inoltre l’aumento del livello massimo da 60 a 80, nuovi ranghi di conoscenza, un nuovo livello per la fucina e obiettivi/trofei aggiuntivi, a seconda della piattaforma utilizzata.

A inizio settembre (data ancora da confermare), arriverà un aggiornamento gratuito dedicato alla qualità della vita: sarà finalmente possibile avanzare il tempo della giornata, rimuovere la nebbia dalla mappa, e ricevere nuovi contenuti per l’Hideout. Inoltre, su PC verrà rimosso il limite di frame rate durante le cutscene.

Il contenuto più sostanzioso arriverà il 16 settembre con Claws of Awaji, la prima espansione narrativa di Shadows. Il DLC porterà una nuova regione, armi inedite, abilità aggiuntive, nuovi equipaggiamenti e nemici esclusivi. Ubisoft promette oltre dieci ore di gioco aggiuntive, sbloccabili solo dopo aver completato la storia principale, a conferma del proseguimento diretto degli eventi narrativi del gioco base.