Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2: confermata Game-Key Card

Una versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows sembra ora più probabile che mai, dato che è apparsa una scheda prodotto presso un rivenditore francese, ancora attiva al momento della stesura di questo articolo.

Segnalata da VGC, la scheda è visibile sul sito del rivenditore francese Auchan. Naturalmente, non è ancora possibile acquistare o preordinare questa potenziale versione per Switch 2, né è indicato alcun prezzo.

Non è una sorpresa. Anche la versione Switch 2 di Star Wars Outlaws è stata distribuita come Game-Key Card. Ovviamente, la grafica della confezione presente sulla pagina di Auchan potrebbe essere un segnaposto, e Ubisoft non ha ancora confermato ufficialmente l'esistenza di questa versione di Assassin's Creed Shadows. Ma l'editore sembra intenzionato a continuare a fornire i suoi giochi tramite Game-Key Card.

