Assassin's Creed Shadows: guida e consigli alle prime ore di gioco

Ubisoft torna protagonista con Assassin’s Creed Shadows, il nuovo capitolo della saga che porta finalmente i giocatori nel Giappone feudale, un’ambientazione attesa da anni. In un vasto open-world ricco di dettagli, si vestono i panni di Naoe, una shinobi letale, e Yasuke, un samurai dal passato misterioso. La loro avventura si sviluppa tra assalti a castelli, missioni d’infiltrazione e una varietà di attività secondarie che arricchiscono l’esperienza.

Affrontare le prime fasi del gioco con consapevolezza può fare la differenza. Questa guida aiuta a familiarizzare con le meccaniche fondamentali, gestire le risorse in modo efficace e accumulare esperienza più rapidamente. Dai punti di sincronizzazione per sbloccare il viaggio rapido, alla gestione del rifugio e delle sue strutture, ogni elemento è pensato per accompagnare i giocatori passo dopo passo.

Per evitare di perdere tempo e ottenere vantaggi fin dall’inizio, è utile seguire alcune strategie mirate. Che siate esploratori metodici o amanti dell’azione, ogni consiglio rende l’esperienza più fluida e coinvolgente. È tempo di immergersi nell’epoca Sengoku e costruire la propria leggenda in Assassin’s Creed Shadows.

La missione principale si sceglie sulla base della ricompensa

All’inizio del gioco avrete subito accesso a due missioni principali tra cui scegliere: Golden Teppo, che vi ricompenserà con un Tanto leggendario, oppure Wada Koretake, che vi garantirà un Kusarigama altrettanto raro.

Chi predilige uno stile furtivo e preciso troverà nel Tanto l’arma ideale, grazie alla possibilità di sbloccare l’assassinio doppio. Se invece preferite un approccio più diretto e offensivo, il Kusarigama permette di colpire più nemici contemporaneamente, risultando perfetto per i combattimenti ravvicinati.

La sincronizzazione è una meccanica iconica della saga Assassin’s Creed e in Shadows è più utile che mai. Ogni volta che sincronizzate un punto panoramico, guadagnate esperienza per salire di livello più rapidamente e sbloccate nuove zone della mappa per il viaggio rapido.

Dato che il mondo di gioco è vasto e ricco di dettagli, avere punti di viaggio rapido disseminati in ogni area vi farà risparmiare moltissimo tempo. Durante il tragitto verso un punto di sincronizzazione, potreste anche imbattervi in eventi casuali, nemici da eliminare o loot prezioso. Esplorate con attenzione e cercate di sincronizzare ogni nuova area il prima possibile!

All'assalto del Castello di Katano

Uno dei primi obiettivi da considerare è il Castello di Katano, situato a ovest del vostro rifugio. Questi castelli rappresentano una delle sfide più ardue del gioco, offrendo ricompense preziose come armi, materiali rari e punti esperienza indispensabili per potenziare il personaggio. Per affrontare al meglio la sfida, è fondamentale dotarsi delle armi e degli strumenti più adatti, sfruttando al contempo l’ambiente circostante a vostro vantaggio.

Sconfiggere i Samurai Daisho che custodiscono il castello vi consentirà di accedere ai Forzieri Leggendari, che contengono equipaggiamenti di alto livello. Nel forziere di Katano troverete, inoltre, un’armatura speciale in grado di concedervi un’abilità extra per il lancio del katana dopo un assassinio riuscito, rendendo gli scontri più dinamici ed efficaci. Affrontate l’assalto con una strategia ben definita e sfruttate le capacità di Naoe o Yasuke per prevalere sui nemici.

Appena potete costruite la Forgia

Nel rifugio, una delle strutture da costruire con priorità è la Forgia. Grazie a questa postazione potrete potenziare le vostre armi, elemento essenziale per affrontare nemici via via più pericolosi. Anche se durante l’esplorazione potrete ottenere equipaggiamenti superiori, migliorare le armi già in vostro possesso vi offrirà un vantaggio costante nelle fasi iniziali.

Non trascurate i Kuji Kiris: collezionarli può fare la differenza

I Kuji Kiris sono punti di meditazione che permettono di esplorare i ricordi di Naoe. Pur non offrendo ricompense materiali di rilievo, garantiscono XP e punti Conoscenza, oltre a svelare elementi chiave sulla storia e sulle abilità della protagonista. Ideali per chi vuole approfondire la lore e potenziare il personaggio seguendo la componente narrativa.

Il primo lo troverete nel rifugio, ma ce ne sono altri sparsi per il mondo di gioco, in zone come Kawachi Heights, Rolling Glen, Nanatsu Matsu ed Eboshigata Hachiman Shrine. Oltre ad arricchire la trama, possono contenere indizi utili per missioni future o nascondere segreti rilevanti per la vostra avventura.

Le zone contrassegnate da diamanti rossi sulla mappa segnalano la presenza di pattuglie nemiche. Anche se il bottino non è abbondante, vale la pena esplorarle: ognuna contiene almeno un forziere, con la possibilità di ottenere equipaggiamento leggendario.

Tenete a mente che i forzieri non si trovano solo a terra: alcuni stagni o laghi nascondono casse sommerse, pronte per essere recuperate.

Aumentate il livello di Conoscenza

Oltre ai Kuji Kiris, ci sono altri punti d’interesse che aiutano ad ampliare la vostra Conoscenza. Sulla mappa sono indicati da icone arancioni o punti interrogativi e spesso richiedono piccoli incarichi, come raccogliere pagine nei templi o pregare nei santuari. Anche se secondarie, queste attività forniscono XP extra e contribuiscono alla crescita del personaggio.

Sbloccate i Kakurega

I Kakurega sono rifugi sparsi nel mondo di gioco che funzionano come punti di viaggio rapido e basi secondarie per rifornimenti e gestione del nascondiglio. Quando compare il messaggio “Kakurega Sbloccato”, è necessario attivarli manualmente dalla mappa, pagando 800 mon. Investire in queste strutture migliora la logistica, riduce i tempi di spostamento e facilita l’organizzazione tra una missione e l’altra.

Potenziate Studio e Stalla

Oltre alla Forgia, è utile costruire uno Studio e potenziare la Stalla. Lo Studio consente di aggiungere un Esploratore e riduce del 25% l’area di ricerca. Migliorare la Stalla, invece, dimezza il numero di Esploratori richiesti per raccogliere risorse, rendendo il farming più efficiente.

Parlate con gli NPC per raccogliere informazioni

Gli NPC contrassegnati dall’icona "..." possono fornire dettagli utili. Ascoltando i loro dialoghi otterrete indizi su attività disponibili, leggende locali o la posizione di Forzieri Leggendari.

Accettate contratti per ottenere materiali

Nel Kakurega del rifugio troverete un tavolo dedicato ai contratti: missioni secondarie che offrono risorse come ricompensa. Potete accettarne fino a tre alla volta, con nuove missioni che si aggiornano regolarmente. Sfruttate questi incarichi per ottenere materiali utili al potenziamento della vostra base.

Sbloccate i potenziamenti del Kakurega

Aggiornare il Kakurega offre vantaggi pratici e vi consente di ricevere informazioni direttamente nella base, senza dover parlare con NPC sparsi. Un modo efficace per risparmiare tempo e restare sempre aggiornati.

Completate la missione secondaria Kabukimono

Tra le missioni secondarie iniziali, Kabukimono è tra le più vantaggiose. Si attiva salvando un NPC a sud-ovest di Senri Hills. Eliminate il gruppo di samurai ribelli per ottenere 5000 XP e Punti Maestria per ogni nemico sconfitto, un bonus notevole nelle prime fasi.

Intervenite in aiuto dei civili

Durante l’esplorazione potreste incontrare civili minacciati dalle guardie. Aiutarli vi farà guadagnare XP e, in cambio, potrete ottenere indicazioni su luoghi nascosti, consigli utili o oggetti da rivendere per ottenere Mon.