Assassin's Creed Shadows: guida alle razioni

Assassin’s Creed Shadows vi trasporta nel cuore del Giappone feudale, dove impersonerete Naoe, una shinobi letale, o Yasuke, un potente samurai. Tra combattimenti e missioni, la salute sarà messa duramente alla prova e le razioni diventeranno indispensabili per sopravvivere. Tuttavia, la quantità disponibile potrebbe non bastare nei momenti più critici.

Per fortuna esistono vari metodi per aumentare la capacità, ricaricare le scorte e potenziare l’efficacia delle razioni. Ecco come fare.

Aumentare la capacità delle razioni

All’inizio, Naoe può trasportare fino a tre razioni, mentre Yasuke ne ha cinque. Per estendere questa capacità, dovrete trovare venditori di cibo, identificabili da un’icona con ciotola e bacchette. Questi NPC sono rari, quindi cercateli attentamente nei villaggi e nelle città.

Il primo venditore che incontrerete vi permetterà di trasportare una razione extra. Non è certo che ogni venditore offra lo stesso potenziamento, ma vale la pena visitarli. Per individuarli più facilmente, zoomate al massimo sulla mappa o osservate la bussola quando vi avvicinate a zone popolate. Uno dei primi si trova a est di Sakai, nella provincia di Settsu.

Come ricaricare le razioni

Se esaurite le scorte, avete diverse opzioni per ricaricarle:

- Le stazioni di rifornimento, situate nei castelli e nei templi, permettono di ottenere nuove razioni. Spesso si trovano vicino a nemici che stanno mangiando.

- I nemici sconfitti possono lasciare razioni che potete raccogliere.

- Ogni Kakurega sbloccato vi consente di ripristinare le razioni in sicurezza.

- Alcuni mercanti le vendono in cambio di Mon: controllate le bancarelle nei mercati per non restare a corto.

Potenziare l’efficacia delle razioni

Oltre a trasportarne di più, potete anche aumentarne l’efficacia, cioè la quantità di salute che ripristinano. Per farlo, è necessario potenziare il rifugio con stanze specifiche.

- La stanza Zashiki, costruibile con 90 unità di raccolto, 370 di legno, 280 di pietra e 960 Mon, aumenta l’efficacia delle razioni del 20%. Richiede il completamento di una missione secondaria per un mercante di Settsu.

- La Sala da tè aggiunge un ulteriore +20% di efficacia. Per costruirla servono 640 unità di raccolto, 480 di legno, 160 di pietra e 1.670 Mon. Anche qui sarà necessario completare una missione, questa volta per un maestro del tè di Yamashiro.

Con questi accorgimenti, potrete affrontare le battaglie più dure con meno rischi e prepararvi al meglio per le missioni più impegnative.